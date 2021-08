Coupe Stanley: Patrick Maroon croit à un 3e titre consécutif pour le Lightning

Le vétéran du Lightning de Tampa Bay Patrick Maroon est convaincu que son équipe a toutes les raisons du monde d’aspirer à un troisième titre consécutif.

L’ailier affirme que le noyau de la formation floridienne, comprenant Nikita Kucherov, Ondrej Palat et Brayden Point, est resté intact. Selon lui, les joueurs qui seront appelés à venir en soutien à ce groupe de talent fort relevé sauront répondre à l’appel.

«Je pense réellement qu’on peut le refaire, a-t-il dit au site The Athletic. Ça dépend de notre état de santé, de la bonne forme des gars et de notre attitude. On s'envoie des messages en tant que groupe et on se dit ‘’nous avons encore nos deux premières lignes à l’attaque, notre top 4 en défense, le meilleur gardien de la ligue [Andrei Vasilevskiy]. Nous avons ajouté Pierre-Édouard Bellemare, Ross Colton et Mathieu Joseph. On ajoute Taylor Raddysh et rendu là, pourquoi pas?’’.»

Exploit rare à sa portée

Âgé de 33 ans, Maroon a non seulement été membre des deux dernières éditions du Lightning qui ont gagné la coupe Stanley, mais il a aussi revêtu l’uniforme de Blues de St. Louis, qui ont gagné le précieux trophée l’année précédente.

Il pourrait donc devenir le 45e joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à remporter l’ultime honneur quatre années consécutives. Il pourrait également être le quatrième joueur à réussir l’exploit avec deux formations différentes.

Eddie Gerard (Sénateurs d’Ottawa, St. Patricks de Toronto, 1920-1923), Ab McDonald (Canadien de Montréal, Blackhawks de Chicago, 1958-1961) et Ed Litzenberger (Blackhawks, Maple Leafs de Toronto, 1961-1964) ont tous accompli cet exploit.

Maroon écoulera la saison prochaine la deuxième et dernière année de son entente avec le Lightning qui lui rapporte 900 000 $ annuellement. Un hockeyeur de ce gabarit possédant autant d’expérience pourrait intéresser plusieurs équipes ayant besoin de joueurs de soutien.

L’attaquant de 6 pi et 3 po et 238 lb a participé à un total de 121 matchs éliminatoires dans sa carrière, dont 74 dans les trois plus récentes campagnes. Il a totalisé 44 points, soit 19 filets et 25 aides.

