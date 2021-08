De 0 à 63 bus par jour devant leurs maisons

Des résidents d’un quartier paisible de Beauport craignent de voir leur qualité de vie dérangée par l’arrivée dans deux semaines des autobus du RTC qui sillonneront les environs à raison d’une soixantaine de fois par jour la semaine.

La révision des services du Réseau de transport de la Capitale à Beauport n’est pas passée comme une lettre à la poste dans les rues Doyon, de l’Éducation et Langevin, au nord de l’avenue Royale.

À compter du 21 août, elles recevront la visite des parcours 56, 57 et 257, ce qui représentera 63 passages d’autobus par jour, la semaine, et 33 passages d’autobus par jour, la fin de semaine, comparativement à aucun actuellement.

« Il y a des enfants qui jouent au basketball, il y a des familles qui jouent au hockey dans la rue. S’il y a 63 autobus par jour de 6 h le matin à minuit le soir qui passent dans ces rues-là [...] ça va demander une surveillance constante, ça vient de tuer la vie de famille du quartier », craint Jean-Guy Léger.

« Dangereux »

Selon le citoyen, la préoccupation principale vient du fait qu’une école primaire, fréquentée par de nombreux enfants de l’extérieur du quartier, se trouvera sur le chemin des autobus alors qu’elle génère déjà son lot de trafic. « C’est dangereux. »

Les voisins mobilisés estiment que la décision du RTC n’a « pas de sens », car des artères plus passantes à proximité auraient permis, à leur avis, des liens plus directs.

Même si le RTC se défend de ne pas les avoir consultés, plusieurs soutiennent avoir appris la nouvelle quand des employés sont venus installer de nouveaux arrêts d’autobus en mai. Une pétition a amassé 93 signatures, et le conseil d’arrondissement a donné son appui à leur démarche.

Efficacité

Une séance d’information du RTC a eu lieu en juin, mais la grogne persiste.

« On est pour le transport en commun, comprenez-moi bien, mais on est pour le transport en commun efficace, efficient et économique, et ça ne répond à aucun de ces trois critères-là », affirme M. Léger.

Au RTC, la porte-parole Raphaëlle Savard répond que la révision des services à Beauport a fait l’objet d’une vaste consultation publique en 2020, et que le quartier en question a été identifié comme étant mal desservi.

Mme Savard reconnaît que ce genre de changements « peut engendrer des insatisfactions », mais fait valoir que des « résultats impressionnants » ont été observés ailleurs où les services ont été bonifiés, comme à Saint-Augustin et dans le nord-ouest de Québec « où nous avons observé des gains d’achalandage de 19 % ».