En mode lecture: un vrai roman fleuve

Si on a encore quelques jours de vacances devant soi, il serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour lire Le fleuve des rois, un roman épique tout simplement fantastique.

Dans la littérature américaine, on entend régulièrement parler des fleuves Mississippi, Hudson, Río Grande, Columbia, Potomac ou Colorado. Mais de l’Altamaha River, qui traverse une petite partie de l’État de Géorgie ? Jamais. Du moins à notre connaissance. Et puis voilà que tout un roman lui est consacré. Un roman aussi génial que passionnant, qui nous invite d’abord à faire plus ample connaissance avec Lawton et Hunter Loggins.

Levant l’ancre depuis la ville industrielle de Jesup, ces deux frères vont en effet entreprendre de descendre l’Altamaha River en kayak. Avec, à leur bord, trois bons kilos de cendres. Celles de leur père, dont le cadavre a été très mystérieusement retrouvé quelques mois plus tôt sur les berges du fleuve.

Entre hier et aujourd’hui

Tout en suivant le houleux périple des frères Loggins, on découvrira peu à peu le passé de leur géniteur, un homme particulièrement violent dont la mort pourrait peut-être avoir un lien avec l’Altamaha-ha, le légendaire monstre marin des lieux.

Mais ce qu’on a surtout aimé, c’est l’histoire de Jacques Le Moyne de Morgues qui nous est racontée en parallèle. Chargé par le roi de France Charles IX de cartographier les côtes et les cours d’eau de la Nouvelle-France, il a lui aussi parcouru l’Altamaha River aux côtés de 300 colons lors de l’expédition de 1564, et ce qu’il a vu et vécu à ce moment-là parvient rapidement à nous clouer au premier fauteuil venu.

Un superbe roman, qui parle aussi des terribles répercussions de l’activité humaine sur le fleuve et ses méandres.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

De l’idée au crime parfait

Photo courtoisie

On n’a pas de statistiques pour le Québec, mais en France, plus de la moitié des adultes ont écrit un roman... ou aimeraient bien en écrire un. Si on nourrit nous aussi le même genre de rêve, la romancière américaine Elizabeth George réunit dans ce livre ses meilleurs conseils pour nous guider et nous aider à bâtir une intrigue solide.

La maîtresse du peintre

Photo courtoisie

D’abord engagée à titre de nourrice, Geertje Dircx sera pendant des années la maîtresse du célèbre peintre hollandais Rembrandt. Mais cette histoire d’amour ne se terminera pas très bien, puisque Geertje sera arrêtée et condamnée à 12 ans d’internement dans une maison de correction pour femmes. Ce roman historique dépeint habilement toute l’affaire.

Les mystères de l’illusion

Photo courtoisie

Un livre absolument fascinant, qui nous entraîne dans le merveilleux monde de la magie et des phénomènes paranormaux. En remontant le cours du temps, il nous permet de comprendre les dessous de plusieurs tours de passe-passe réalisés par les plus célèbres magiciens. Mais aussi de trouver des explications aux plus étranges manifestations de l’au-delà. Captivant !

Bowls vapeur (presque) zéro déchet

Photo courtoisie

Cuisiner de manière à jeter le moins possible est vraiment dans l’air du temps. Alors que ce soit pour préparer des raviolis au fromage frais et herbes aromatiques, des gnocchis de patate douce, un bol au chou blanc, haricot vert et quinoa, des tacos aux poivrons, des rouleaux de printemps ou des boulettes aubergine et épinard, ce petit livre de recettes nous montre comment tout utiliser... ou presque !

Frissons garantis

Photo courtoisie

La comète

Celles et ceux qui aiment les fictions apocalyptiques vont être servis ! Et avec un titre comme La comète, il n’est pas bien difficile de deviner pourquoi. De fait, la comète dont il sera ici question va rapidement être baptisée UD3, aucun scientifique ne souhaitant donner son nom à pareille vision de cauchemar.

Après avoir brusquement émergé de derrière le soleil, ce corps céleste se dirigerait en effet tout droit vers la Terre et avec ses 8 km de diamètre — à peine 2 km de moins que l’énorme astéroïde qui aurait exterminé les dinosaures il y a 65 millions d’années —, elle pourrait bien provoquer la fin du monde dans quelques mois seulement.

Une nouvelle difficile à digérer

Cela étant, il ne faut pas s’attendre à lire un genre de remake des films Armageddon ou L’impact, même si une bonne partie de l’histoire tourne autour de l’équipe de scientifiques de haut vol qui a été mandatée pour trouver une solution et empêcher que le pire n’arrive.

En fait, le plus intéressant sera de voir la façon dont les gens vont réagir dès qu’ils entendront parler d’une comète susceptible d’entrer en collision avec la Terre. Car comme on peut s’en douter, ce n’est pas le type de nouvelle qui soude et fait plaisir...