Le député fédéral William Amos ne briguera pas d’autre mandat

Le député libéral de Pontiac William Amos a annoncé dimanche soir qu’il ne se représentera pas à ce poste lors des prochaines élections fédérales.

«Plus tôt aujourd’hui, j’ai informé le premier ministre de ma décision de ne pas me représenter comme député de Pontiac», a déclaré le député dans un communiqué partagé en soirée sur sa page Facebook.

«Après une longue réflexion avec ma famille, et bien que je ne ferme pas la porte à la politique dans l’avenir, j’en conclu que le moment n’est pas opportun de me lancer dans une autre campagne électorale et je souhaite explorer d’autres pistes», a-t-il également soutenu dans sa déclaration.

L’homme politique avait fait les manchettes ces derniers mois après des incidents de nudité qui avaient été captés à deux reprises, en avril et en mai, lors de sessions de travail virtuel.

Le député avait également décidé de se retirer temporairement de ses fonctions à la suite du deuxième accident.

«Ce fut une décision très difficile à prendre parce que j’adore représenter et servir les électeurs de Pontiac à la Chambre des communes», a indiqué M. Amos dimanche soir.

En plus de son mandat de député, l’élu québécois a occupé le poste de secrétaire parlementaire pour les Sciences.