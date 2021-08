Les livres qui ont fait fondre son cœur

À voir sans faute, l’exposition Sous les glaces avec Mario Cyr, qui se poursuit jusqu’au 31 octobre. À lire sans faute, les suggestions de lecture de ce célèbre plongeur et photographe sous-marin.

Vous pouvez nous parler du dernier livre dans lequel vous vous êtes plongé avec délice ?

C’est vraiment Le sablier – Otage au Sahara pendant 450 jours d’Edith Blais. J’avais vu cette Sherbrookoise en entrevue à Tout le monde en parle, et son histoire qu’on avait suivie avec passion, c’est une histoire qui a fait le tour du Québec et peut-être aussi du monde. Mon fils, qui m’a acheté le livre, m’a dit : « Papa, tu vas adorer. » Et en effet, j’ai adoré.

Récemment, y en a-t-il eu un autre qui vous a marqué ?

Oui, Haute démolition de Jean-Philippe Baril Guérard, un roman qui se penche sur le milieu de l’humour au Québec. Il y a également Nouvelle-France – Ce qu’on aurait dû vous enseigner de Gilles Proulx. C’est un livre qui m’a marqué parce que je suis un fanatique d’histoire.

Et en ce moment, que lisez-vous ?

Shantaram, le roman autobiographique de Gregory David Roberts. Je n’ai pas encore fini de le lire, mais j’aime beaucoup ça parce que malgré le fait que Gregory David Roberts a été fait prisonnier, c’est de l’aventure et ça parle de quelqu’un qui a adopté une façon complètement différente de vivre. On entre dans un monde qui n’a rien à voir avec le nôtre.

Tous genres confondus, quels ont été jusqu’à présent vos plus gros coups de cœur ?

Les grands explorateurs d’Andrea de Porti. On parle de tous les grands explorateurs, donc c’est un livre assez volumineux avec plein d’histoires incroyables.

Milagro de Christine Valois. J’aime aussi les livres jeunesse et celui-ci raconte l’histoire d’un jeune garçon qui embarque sur un voilier pour suivre une baleine. Ce n’est pas une fiction où tout a été inventé et elle me fascine, cette histoire !

Le livre que je vais préférer à vie c’est Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne. Un livre que je chéris, que je garde avec moi. Je sais que je vais le relire un jour.

Toute l’Encyclopédie Cousteau de Jacques-Yves Cousteau, que je feuillette assez souvent.

Conquérant de l’impossible de Mike Horn, un gars qui a descendu le Nil à la nage, qui a traversé l’Atlantique à plusieurs reprises et qui a fait le K2. C’est particulier, mais c’est assez touchant, parce qu’il a deux filles et qu’on voit comment elles l’ont aidé pendant ses expéditions.

C’est le fun, les histoires vraies. Les gens ont tellement d’histoires à raconter sur leurs passions, leur résilience, des crises liées à la maladie, à la famille, au travail, etc. Quand on lit ces histoires-là, ça permet de mieux comprendre le monde.

Est-ce qu’il y a un autre livre dont vous souhaitez nous parler ?

Oui, du premier roman qui m’a fait comprendre qu’il fallait absolument que je découvre la littérature : Le matou d’Yves Beauchemin. À l’époque, je dévorais beaucoup de bandes dessinées, mais j’avais de la difficulté à rester accroché longtemps à un livre. Quand j’ai lu Le matou, je me suis dit wow !, quelle aventure, il faut vraiment que je me mette à lire des livres !

Dans votre bibliothèque, quel livre semble avoir le plus de vécu ?

L’Encyclopédie Cousteau, qui commence vraiment à être maganée. Elle compte 20 volumes, dans lesquels toutes les aventures de l’explorateur Jacques-Yves Cousteau sont racontées. Pour moi, cet homme a été un père spirituel. Quand j’étais jeune, je regardais ses émissions avec mon propre père et c’est sûrement ça qui m’a amené à plonger.

Pour nous initier au monde marin, est-ce qu’il y a un ouvrage que vous nous conseillez plus

particulièrement ?

En fait, j’en aurais trois : Planète mers – Voyage au cœur de la biodiversité marine de Laurent Ballesta et Pierre Descamp, qui permet de comprendre tout ce qui se passe sous l’eau ; Océans de Jacques Perrin ; et aussi La longue route : seul entre mers et ciels de Bernard Moitessier, un grand navigateur français. J’ai lu ça dans les années 70 et ça m’a vraiment marqué. Cela dit, ce sont tous des livres extrêmement bien faits.

Quel est le prochain livre que vous comptez lire ?

Sûrement la suite de Shantaram, qui s’intitule L’ombre de la montagne. Mais il y aurait aussi Kukum de Michel Jean. J’en ai entendu beaucoup de bien.