Non vacciné et heureux d’avoir la COVID, il en meurt

Ravi d’avoir contracté la COVID-19, un avocat et anti-vaccin britannique qui voulait prouver que le virus n’était qu’une grippe en est mort quelques jours plus tard.

Lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes du virus, Leslie Lawrenson, 58 ans, a décidé de se filmer pour partager son expérience.

Il a publié une première vidéo, sur sa page Facebook, le 23 juin.

«J’espère que c’est la COVID parce que j’aimerais bien avoir les anticorps dans mon sang que de me faire vacciner», dit-il dans sa vidéo.

Il décrit les symptômes qu’il ressent, dont la forte fièvre, des frissons et une légère toux.

«Ça ressemble vraiment à un rhume, peut-être un peu pire», décrit-il.

Il ajoute aussi qu’il ne compte pas se rendre à l’hôpital s’il est déclaré positif à la COVID-19.

«Je vais laisser mon système immunitaire se mobiliser, je n’irai pas à l’hôpital», déclare-t-il.

Mais la situation s’est rapidement détériorée pour l’avocat, qui a étudié à l’université Cambridge, selon le journal Evening Standard.

Dans une publication écrite, toujours sur son compte Facebook, l’homme raconte que ses symptômes se sont rapidement aggravés.

«Je n’ai presque pas dormi et j’étais brulant. La fièvre a cessé vers 5h30 et après avoir pris quelques analgésiques, j’ai été capable de dormir un peu. Je me suis réveillé vers 8h en sueur», énonce-t-il.

Il affirme également avoir eu de la difficulté à respirer, «mais jamais au point d’avoir pensé à appeler une ambulance».

Il ajoute cependant qu'il est reconnaissant de l’opportunité qu’il a de documenter la réalité d’un «bloke de 58 ans, en surpoids et pas en forme (mais beau)» qui a contracté la COVID-19.

Dans sa deuxième vidéo, publiée le 24 juin, il raconte avoir passé «six heures en position fœtale à essayer de bloquer la douleur».

«C’était l’agonie», ajoute-t-il.

Leslie Lawrenson est décédé de la COVID-19 neuf jours plus tard, selon le Evening Standard.