Piste de course dans Lotbinière: des réactions mitigées face à une proposition de règlement

Une proposition de règlement a été présentée cette semaine par la municipalité de Sainte-Croix, en Chaudière-Appalaches, afin d’encadrer les activités d’une piste de course sur son territoire, en limitant notamment le nombre de jours et les heures d’opération du circuit.

Les activités du circuit seraient ainsi limitées à 10 fins de semaine pour un total de 30 journées d’opération annuelles. La piste devra également être laissée libre d’exploitation une fin de semaine sur deux ainsi que pour les jours fériés du 24 juin et du 1er juillet.

Des mesures qui pourraient venir nuire à la survie du circuit, craint la gestionnaire de Riverside Speedway, Émilie Pichette.

«Exploiter un circuit, grand comme ici, à 10 fins de semaine par année, on ne sera jamais capable de payer nos frais fixes avec autant d’imposition. Au-delà des fins de semaine, il y a aussi les horaires qui nous sont imposés», a-t-elle souligné.

Les activités pourraient d’ailleurs devoir se terminer au plus tard à 20 h les vendredis et à 18 h les samedis et dimanches, selon les documents présentés plus tôt cette semaine.

Plusieurs pilotes craignent notamment qu’un nouveau règlement municipal vienne les empêcher de participer à des courses.

«Des événements amateurs comme on a là, 100 tours, que c’est des bazous, il n’y en aura plus. Si tu veux faire tes vraies classes ça ne rentrera pas dans le nombre d’heures allouées», a témoigné Patrick Portelance, un conducteur originaire de Saint-Édouard-de-Lotbinière et habitué de ce circuit.

«Si nous n’avons plus de piste, il y en a qui vont aller faire cela ailleurs et c’est plus dangereux. Ici, c’est un circuit fermé. C’est sécuritaire», a ajouté un autre conducteur, Jonathan Auger.

Les promoteurs auront également à partager dès avril le calendrier annuel des activités.

«Le nouveau règlement est vraiment une bonne base pour nous amener une certaine tranquillité», a déclaré Guy Paquette qui est résident du secteur.

«Présentement, c’est le “free for all”. Il y a des activités le mardi matin, le mercredi après-midi, le jeudi matin. On ne sait jamais quand on sort de la maison ou du chalet le matin s’il va se passer quelque chose sur la piste», a précisé Luc Trudel, aussi résident de l’endroit.

Les adeptes de course ont pour leur part demandé à l’administration de ne pas précipiter les choses.

«Ce n’est pas noir ou blanc la gestion d’une piste de course. Il y a du gris au travers. Le son qui est dont bien incroyable, ce n’est pas vrai que tous les jours ça fait du bruit et que les voisins entendent ce qui se passe. Il y a des voitures de rue qui vont s’amuser sur la piste. Ça ne peut pas faire partie du 30 jours», a soutenu Dany «Babu» Bernier, porte-parole de Riverside Speedway.

Le maire de Sainte-Croix a par ailleurs assuré que son intention n’est pas de faire fermer la piste, mais bien de trouver un équilibre entre la rentabilité du site et la quiétude des citoyens.

«On est toujours en attente d’une proposition de modification de la part des propriétaires, gestionnaires ou locataires et pour le moment on n’a rien reçu», a confirmé le maire Jacques Gauthier, qui se dit ouvert aux discussions.

Le conseil municipal pourrait adopter le projet de règlement lors de la séance du conseil municipal prévu en septembre.