Pour la vaccination obligatoire dans les services publics

Le gouvernement du Québec devrait convoquer une session spéciale de l’Assemblée nationale afin d’adopter une loi spéciale exigeant la vaccination obligatoire pour ses fonctionnaires et certains services publics, notamment les hôpitaux, les écoles et les garderies, c’est un enjeu de société. Par conséquent, le passeport vaccinal obligatoire doit devenir un incontournable, parce que le variant Delta continue de contaminer les populations non vaccinées.

Les personnes vaccinées ne doivent plus être confinées

Tous ceux qui ont reçu deux doses de vaccins ne devraient plus être confinés. Au contraire, pourquoi ne pourraient-ils pas travailler ou étudier sans masque à la condition que leurs collègues ou clients soient aussi complètement vaccinés. Est-ce un privilège d’assister à ses cours sans masques? Ceux qui ne veulent pas être vaccinés devraient suivre les cours à distance. Les travailleurs de la santé et de l’éducation devraient par éthique professionnelle se faire obligatoirement vacciner afin de ne pas contaminer leur milieu ayant une clientèle à risque, vulnérable et sensible. Pourquoi ne pas restreindre l’accès à certains commerces, salles de spectacle, restaurants, bars et hôtels, aux personnes vaccinées? Aux jeunes qui travaillent dans ces commerces, je propose que la vaccination soit obligatoire pour tous les employés.

L’intérêt collectif avant l’intérêt personnel

Tôt ou tard nous devrions rendre obligatoire le passeport vaccinal (code QR ou preuve papier) à certaines professions, et pourquoi pas les policiers, les pompiers, et les éducatrices en garderie? Je sais, certains diront que nous avons déjà une pénurie de personnel, mais lorsque nous exerçons un emploi de service public nous nous devons d’être exemplaire, ce n’est pas seulement un choix personnel, mais c’est aussi un choix collectif et une obligation professionnelle de protection de la santé des citoyens dont nous avons la responsabilité.

Une obligation pour les étudiants étrangers

Par ailleurs, dans environ un mois, ce sera la rentrée universitaire et collégiale, les milliers d’étudiants étrangers devront-ils eux aussi avoir deux doses pour venir étudier en présentiel ou dans le cas contraire devront-ils suivre leurs cours en mode virtuel à distance? Auront-ils accès à un passeport vaccinal reconnu? Si oui, les vaccins russes et chinois seront-ils automatiquement reconnus par nos gouvernements? Le gouvernement du Québec devrait dès maintenant rendre obligatoire le passeport vaccinal pour la rentrée scolaire à tous les étudiants étrangers, ce qui inciterait ces derniers à se faire vacciner rapidement.

La liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres est entravée.

Vous ne voulez plus être confinés, alors faites-vous vacciner, la liberté des uns s’arrête lorsque la liberté des autres est entravée, désolé, nous sommes rendus là! Nous devrions confiner les personnes non vaccinées, et non l’inverse. Un bel enjeu de débats pour les élections fédérales qui s’en viennent à grands pas! Le Québec doit prendre le leadership au Canada afin d’établir une zone de protection collective contre la COVID-19 et un modèle exemplaire pour les personnes vaccinées après l’hécatombe au début de la pandémie.

Jean Baillargeon, expert-conseil en communication stratégique