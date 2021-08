«Survivre à ses enfants»: un rôle comique très près de Marguerite D’Amour

Quelques années après avoir été la fille studieuse et posée d’Émile Proulx-Cloutier dans la série «Demain des hommes», Marguerite D’Amour a hérité d’un rôle télé qui lui a permis de se lâcher lousse tout en étant très près d’elle grâce à «Survivre à ses enfants», une sympathique comédie offerte sur l’Extra de Tou.tv.

La jeune femme de 19 ans est Arianne, l’aînée des trois enfants du couple formé par Mélissa Désormeaux-Poulin et Mani Soleymanlou. Une adolescente qu’elle incarne tout naturellement et avec aisance.

«Elle n’est pas loin de moi du tout, assure la principale intéressée. J’ai à peine eu à jouer; je suis peut-être un peu moins chiante, mais pour l’intensité et le fait qu’elle soit “drama queen”, c’est pas mal moi. Il y a tellement de gens autour de moi qui m’ont dit: “Wow, j’ai l’impression de te voir dans la vie de tous les jours.” C’était le fun de pouvoir dire des phrases que je dirais, avec des faces plus intenses...»

Parmi ses scènes marquantes, il y a celle où elle souhaite conduire la voiture de son père ou sa mère afin de se rendre à une soirée entre amies. La réticence du paternel n’est pas un obstacle assez important pour mettre un frein à ses désirs.

«Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et quand elle veut quelque chose, elle s’aide pour l’obtenir. Chaque fois qu’elle a une idée, elle la défend, précise Marguerite D’Amour. Ce n’est pas le stéréotype des adolescents un peu “veg” qu’on a l’habitude de voir, mais elle est un peu stéréotypée dans le fait d’être “à boutte”, de rouler les yeux...»

Aucune retenue

En obtenant ce premier rôle dans un univers drôle, la comédienne n’a donc pas eu à tempérer qui est elle, soit une fille «tout le temps trop intense» et «pas du tout réservée», comme elle se plaît à se décrire.

«Souvent, dans des auditions ou quand je joue un rôle, on me dit: “Sois un peu moins intense, fais un peu moins de faces.” On me demande un peu de me contenir. Mais ce que j’ai aimé, c’est que Louise Archambault [la réalisatrice, NDLR] m’a dit, à mon audition: “Fais plus de faces quand tu fais ça! C’est drôle! Rajoutes-en, rajoutes-en, rajoutes-en!”»

Fille des acteurs Normand D’Amour - qui a été le père de Mélissa Désormeaux-Poulin dans le téléroman «Emma» - et Pascale Montreuil, Marguerite D’Amour dit ne pas s’inspirer du travail de collègues plus expérimentés pour peaufiner son art. Elle emmagasine plutôt le savoir qu’ils lui partagent. Normal, car elle veut tracer son propre chemin, tant devant la caméra que sur scène.

En attendant d’incarner un personnage digne de ce nom au cinéma et de goûter aux joies du théâtre, elle continue de cumuler les contrats de doublage et poursuit ses études en communication au cégep. De plus, au début de l’automne, elle renouera avec l’équipe de la websérie «Germain s’éteint», dont Marc-André Coallier défend le rôle-titre, pour le tournage de la deuxième saison.