Un trio historique pour le Rouge et Or

Andrew Menzies, Enzo Pepe Esposito et Étienne Cloutier sont les premiers à faire partie d’une deuxième génération de joueurs à endosser l’uniforme du Rouge et Or.

Une autre étape vient d’être franchie dans la courte, mais riche histoire du programme de football de l’Université Laval. Le Rouge et Or accueille pour la première fois dans son vestiaire, des fils de joueurs ayant déjà portés l’uniforme lavallois. Une première qui fait sourire le grand manitou du programme Glen Constantin.

«C’est certain que ça ne me rajeunit pas. Ça montre que le programme avance en âge. Je me souviens qu’ils étaient proches de la formation. Cloutier et Pepe Esposito ont même agi comme préposé au ballon lors des parties. Ça me rend fier.»

Pour les trois joueurs réunis au milieu du terrain pour souligner cet exploit peu conventionnel, tous étaient d’accord que la situation était extraordinaire.

«Ce que je trouve spécial, c’est que nous sommes arrivés à Laval en même temps. Les chances étaient vraiment minces pour que ça arrive comme ça. J’y pense et je me trouve privilégié de pouvoir vivre ça», mentionne Enzo Pepe Esposito, qui joue sur la ligne défensive comme son paternel Francisco Pepe Esposito, qui avait remporté le titre de joueur le plus utile de la première Coupe Vanier remportée par le Rouge et Or.

Étienne Cloutier joue également à la même position que son père sur la ligne offensive. Jacques Cloutier a joué comme centre lors de la conquête du précieux trophée le 27 novembre 1999. L’athlète, qui excelle également dans la salle de cours, analyse méthodiquement la situation.

«C’est une suite d’étapes logiques qu’un programme doit traverser. Il y a eu la première saison, la première Coupe Vanier et il y a maintenant une deuxième génération d’athlètes chez le Rouge et Or. Un jour, il y en aura une troisième», explique celui qui a donné un coup de main à l’organisation comme préposé au ballon jusqu’en 2019.

Grande fierté

Le receveur Andrew Menzies, qui n’occupe pas la même position que son père puisque Paul a joué comme porteur de ballon en 1998, avoue bien humblement que sa décision de joindre Laval a été accueillie avec beaucoup de joie dans sa famille.

«Laval était mon premier choix, mais je voulais avoir une autre option et McGill était dans les plans. Quand j’ai annoncé que je venais à Québec, j’ai senti beaucoup de fierté venant de mon père, mais aussi de toute ma famille. J’imagine que le chemin était tracé.»

Même son de cloche pour Pepe Esposito. «Cela ne provient pas juste de nos familles, mais de tous ceux qui gravitent autour. Mon père a comme ami plusieurs anciens joueurs du Rouge et Or et dès qu’ils viennent à la maison, ils m’en parlent. C’est mon rêve depuis que je suis tout jeune de porter cet uniforme», précise l’ailier défensif qui avoue ne pas avoir beaucoup regardé ses autres options universitaires avant de faire son choix.

Pas le dernier?

Pour Étienne Cloutier, le Rouge et Or s’est avéré une décision facile. «J’ai postulé pour étudier à l’Université Harvard, mais je n’ai malheureusement pas été accepté. C’était très clair dans ma tête que si je restais au Québec, l’Université Laval serait mon choix. Mon père était très heureux de ma décision.»

Jacques Cloutier assistait à la pratique du fiston et il a simplement mentionné qu’il était très fier de voir son fils fouler le même terrain que lui-même à l’époque. Il est toujours actif dans le monde du football puisqu’il continue à entraîner la ligne à l’attaque des Titans de Limoilou. Son deuxième fils Justin y joue à la position de secondeur et fait déjà tourner les têtes des recruteurs des formations universitaires. Parions qu’il pourrait avoir envie d’augmenter le nombre de cette deuxième génération de joueurs du Rouge et Or.