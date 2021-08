JUNEAU, Rachel



Au CHSLD de l'Hôpital Général de Québec, le 4 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rachel Juneau, épouse de feu monsieur Antonio Guillot. Elle était la fille de feu monsieur Gaudiose Juneau et de feu dame Victoria Couture. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Augustin-de-Desmaures.Une dernière visite pourra être faite à Rachel, en présence du corps, aude 12 h à 13 h 30.et seront suivies de l'inhumation au Cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec.Elle est allée rejoindre ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères des familles Juneau et Guillot. Du côté de la famille Juneau : feu Marie-Jeanne (feu Joseph Couture), feu Lucien (feu Béatrice Tessier), feu Marguerite, feu Alice, feu Avila (feu Françoise Bertrand),feu Ernestine (feu Henri Paradis), feu Thérèse (feu Stanislas Lahaye), feu Odilon (Lucienne Allard), feu Annette (feu Gustave Fiset), feu Ulric (feu Jeanne Allard) et feu Gertrude (feu Charles-Auguste Bourbeau). Du côté de la famille Guillot : feu Ovila, feu Wilfrid (feu Bertha Rodrigue), feu Rose-Zemilda (feu François Renauld), feu Alfred (feu Marie-Jeanne Guillot), feu Marie-Louise (feu Pl-Henri Viger), feu Irène, feu Lucien (feu Marie-Louise Dufresne), feu Joséphine (feu Odina Guillot), feu Jeannette (feu Amédée Garneau), feu Alberta et feu Paul-Émile (feu Rita Descarreaux). Elle laisse également dans le deuil son ami Paul-Émile Rousseau et de nombreux neveux et nièces des familles Juneau et Guillot. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou par un don à Les Enfants d'Amour, 1112 rang de la Montagne, Saint-Anselme (Québec), G0R 2N0 (Œuvre de Mme Louise Brisette, au service des enfants atteints d'handicaps physiques et/ou intellectuels).