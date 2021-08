LAVOIE, Gertrude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juillet 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée dame Gertrude Lavoie (Pelletier), fille de feu M. Azade Lavoie et feu dame Emma Ouellette, ex-épouse de feu M. Raymond Pelletier. Elle demeurait à Saint-Laurent, Île-d'Orléans. Elle était native de Drummond, Nouveau-Brunswick. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h30 à 10h50.Elle laisse dans le deuil, son ami M. Laurier Picard, ses enfants : Mario (Linda Rochette), Marc (Anna Alcanices), Martine (ex-épouse de Mario Blanchard) ; ses petits-enfants : Monique (Olivier Bellefleur), Marie-Pier (Gabriel Lorrain), Jean-François (Alexia Noiseux), Alexandra et Lorenzo ; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Charlotte, Danahée et Arthur ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Germaine, feu Thérèse, feu Armand-Louis (feu Lise Barriault), Marthe, Solange (feu Candide Simard), Léonce (Carmen Vinette), feu Gemma, Rolande (Roland Blouin), Noëlla (Michel Lagacé), feu Rita, Antoine (Yolande Richard), Gaétan (Nicole Turgeon), Yvan (Louise Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au Dr Simon Plourde pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca