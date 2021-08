Accident mortel à Lac-au-Saumon: élan de solidarité au Bas-Saint-Laurent

Les citoyens de la Vallée-de-la-Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, ont fait preuve de solidarité, lundi, pour les familles des victimes qui ont péri ou qui ont été blessées dans l’accident survenu jeudi dernier à Lac-au-Saumon.

Des peluches, des messages d'amour et des fleurs ont été déposés à l'intersection des routes 132 et Saint-Edmond, à Lac-au-Saumon, où trois membres d'une même famille ont perdu la vie, dont le père et un enfant de cinq ans.

Trois autres enfants ont subi de graves blessures et sont toujours hospitalisés à Montréal. Des collectes de fonds ont été lancées pour chacune des familles qui se trouvent actuellement à leur chevet.

«Je pense que dans ces moments-là c'est important qu'on lui montre qu'on est là avec elle par solidarité», a lancé Carolanne Carrier, instigatrice de la collecte de fonds pour Desy Bérubé, dont le fils est présentement hospitalisé.

«Moi-même maman de deux enfants, je trouverais ça épouvantable. Je devais faire quelque chose. Ça ne ramènera son petit, mais si au moins on peut l'alléger financièrement ce sera ça de moins», a lancé Fannie Sergerie Bonenfant, l'instigatrice de la collecte de fonds pour Jennifer Ouellet, qui a perdu son fils dans l'accident et dont un autre enfant a été blessé grièvement.

Jusqu'ici ce sont plus de 20 000 $ qui ont été amassés pour supporter les trois mères de famille.

«Je sais que les gens sont généreux, mais je n'aurais pas pensé à ce point-là. C'est merveilleux», a ajouté Carolanne Carrier.