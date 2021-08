Adaptation télé réussie pour «Un lien familial»

Le passage du livre à l’écran est réussi pour «Un lien familial». Déjà forte, l’histoire de Nadine Bismuth gagne encore en profondeur dans la réalisation léchée de Sophie Lorain et le jeu convaincant des acteurs, rehaussés par une trame sonore menée par les airs de Charlotte Cardin.

Le roman de Bismuth – qui a elle-même adapté ses écrits en six épisodes d’une heure pour la télévision – , paru en 2018, prend vie sans complexes sur ICI Tou.tv Extra, dans une transposition très fidèle au récit d’origine.

La réalisatrice Sophie Lorain (qui coproduit pour ALSO avec Alexis Durand-Brault) n’a lésiné sur aucun détail afin qu’«Un lien familial» corresponde pleinement à son époque contemporaine, des références aux brownies aux patates douces aux plans vastes sur la banlieue et sur Montréal.

Musicalement, semble-t-il qu’on redécouvrira des airs de Nicole Martin comme jamais auparavant, mais les pièces de Charlotte Cardin, très mises en valeur, constituent presque un protagoniste en soi.

Photo Courtoisie, ICI Tou.tv Extra

Tromperie

Dans «Un lien familial», «dramédie» de mœurs, on s’aime, on se séduit, on flirte, on se triche, on se ment, on se tait, on tente de sauver les apparences, mais toujours dans la plus grande humanité. Ici, personne n’est parfait, et nul n’est totalement à blâmer non plus.

L’avenante Magalie (Rachel Graton, qui irradie dans ce rôle représentatif de bien des femmes de sa génération), talentueuse designer de cuisine, ne ferait pas de mal à une mouche. Ça saute aux yeux. Si elle est infidèle à son conjoint avocat, Mathieu (Pierre-Yves Cardinal), c’est en réponse aux agissements de ce dernier, qui saute lui-même la clôture avec Sophie (Virginie Ranger-Beauregard), une collègue qui se meurt de voir son amant quitter femme et enfant pour refaire sa vie avec elle.

Le couple Magalie-Mathieu mène une existence BCBG en ville avec sa magnifique fillette de cinq ans, Charlotte (Lila Sofia Houle). Pour ne pas briser sa famille, Magalie fait semblant de ne pas remarquer les messages textes que son homme reçoit sous le mystérieux nom «Concessionnaire auto» et le fait qu’il dépose toujours son téléphone à l’envers.

Pour se réconforter, elle batifole avec Olivier (Maxime de Cotret), l’un de ses associés chez Cuisine Penture, de qui elle n’est absolument pas amoureuse... tout en jonglant avec sa conscience, qui la culpabilise de jouer ainsi dans le dos d’une autre associée, Isabelle (Noémie O’Farrell), une blogueuse culinaire obnubilée par l’immense succès de ses recettes bio. Impossible ici de ne pas percevoir un clin d’œil à Marilou et Trois fois par jour.

Photo Courtoisie, Yan Turcotte

Ni noir, ni blanc

Ne manquait plus, donc, pour ajouter un peu de piquant à l’imbroglio, que Monique (Chantal Fontaine), la mère de Magalie, tombe amoureuse d’André (Jacques L’Heureux), et que le fils de ce dernier, Guillaume (Maxime Allard) fonde pour Magalie dès le premier regard, au cours d’un souper de présentations.

Guillaume ne manœuvrera pas du tout subtilement pour se rapprocher de sa «demi-sœur» bien-aimée : bien installé à Saint-Hubert (plutôt que Sainte-Julie dans le roman), sur la Rive-Sud de Montréal, notre policier père d’une adolescente (Anne Florence Lavigne-Desjardins) fera mine de vouloir traverser le pont, puis choisira plutôt de confier la rénovation de sa cuisine à Magalie pour passer du temps avec elle.

Pas insensible, mais pas aussi éblouie que Guillaume, lequel est véritablement transporté par son coup de foudre, Magalie se laisse malgré elle entraîner dans un tourbillon de secrets et de non-dits... qui finira bien sûr par exploser au pire moment.

Photo Courtoisie, Marlène Gélineau Payette

Réflexion très actuelle sur l’amour, le couple et la famille, «Un lien familial» expose bien que, dans la zone des sentiments, rien n’est tout noir, ni tout blanc. À chacun ses valeurs et ses principes. «C’est le portrait d’une génération et de sa façon de vivre les relations amoureuses aujourd’hui», résume Nadine Bismuth quant au propos d’«Un lien familial».

Cette fresque chorale nous permet de surcroît de rencontrer une galerie de personnages intéressants, démontrant chacun à sa façon un aspect de l’amour, désillusionné ou pas : Karine (Émilie Bibeau), l’ex-femme contrôlante de Guillaume, Nancy (Julie Ringuette), une nouvelle célibataire qui en pince pour ce dernier, Romane (Nathalie Doummar), l’assistante admirative d’Isabelle, etc.

Photo Courtoisie, Marlène Gélineau Payette

Perfection

En arrière-plan, la disparition d’une femme qui revient régulièrement dans les manchettes alimente aussi les discussions. On se permet également de petites pointes à notre ère de performance extrême et de l’incessante soif de perfection ambiante.

«Il y a quelques années, ma génération se faisait dire qu’elle pouvait tout avoir, la carrière, le mari, les enfants et tout ce qui vient avec. Aujourd’hui, vous devez avoir tout ça, mais ça doit en plus se faire sans gluten, sans produits allergènes et dans le zéro déchets, et vous devriez aussi rénover vos cuisines tous les trois ans...La pression augmente sans cesse sur les familles», ironise Sophie Lorain.

«Un lien familial», disponible en entier dès le jeudi 12 août, sur ICI Tou.tv Extra.