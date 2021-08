Caraïbes: une perturbation cyclonique menace de devenir une tempête tropicale

MIAMI | Une perturbation cyclonique dans les Caraïbes menace de devenir la sixième tempête tropicale de la saison des ouragans dans l’Atlantique, a annoncé, lundi, le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

«Un renforcement progressif est prévu au cours des deux prochains jours, et la perturbation devrait se transformer en tempête tropicale pendant la nuit», a averti le NHC, basé à Miami, dans son dernier bulletin d’information.

L’organisme a émis des alertes sur une possible tempête tropicale pour les îles françaises de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que pour la Dominique, Porto Rico, les Îles Vierges américaines et la République dominicaine.

Le phénomène tropical, qui se trouvait à 145 km au sud-est de la Dominique et à 220 km au sud-est de la Guadeloupe, lundi après-midi, avançait à une vitesse de 24 km/h, avec des vents de 55 km/h.

La trajectoire prévue pour ces prochains jours est en direction de l’ouest et du nord-ouest.

La perturbation va passer par les Îles Vierges américaines et Porto Rico dans l’après-midi ou la soirée de mardi et s’approchera ou atteindra mercredi Hispaniola, l’île partagée entre Haïti à l’ouest et la République dominicaine à l’est, selon le NHC.