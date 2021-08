Cessez de bouder les travailleurs plus âgés!

Dans nombre de films d’amour, le personnage principal cherche l’amour partout dans le monde sans réaliser qu’il est là, tout près de lui. Le jour où il s’en rend compte, son monde change pour le mieux. Dans bien des cas au Québec, il en va de même avec les travailleurs âgés.

J’ai bien aimé votre article paru le 7 août et intitulé Des travailleurs se disent boudés. Il est vrai que, trop souvent, les employeurs lèvent le nez sur les travailleurs plus âgés à cause de certains mythes qui ont la vie dure.

Le premier, c’est que ça ne sert à rien de les engager étant donné qu’ils ne seront pas à notre service très longtemps. C’est faux! Avez-vous conscience du temps que passeront vos travailleurs plus jeunes chez vous? Sitôt engagés, ils cherchent déjà ailleurs afin d’améliorer leur sort. Ce n’est pas qu’ils n’aiment pas travailler pour vous; c’est juste qu’ils sont dans une course sans fin pour se faire une meilleure place dans un marché du travail qui a besoin d’eux.

Le deuxième mythe, c’est qu’ils ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. C’est faux, d’autant que celles-ci sont devenues de plus en plus transparentes au fil du temps. Il est loin le temps où il fallait un cours pour installer un modem.

Nouvelles recrues

Faites une bonne intégration des nouvelles recrues (quel que soit leur âge) et vous ne serez pas déçus des résultats. Retenez qu’ils ont vu l’arrivée des guichets automatiques et des cartes de crédit et qu’ils ont maîtrisé ces nouveautés dans le temps de le dire. Retenez qu’ils ont souvent atteint des sommets qui jetteraient de l’ombre sur les gestionnaires des ressources humaines actuellement en poste dans beaucoup d’organisations.

Des mythes comme ça, il en existe une dizaine qui empêchent les employeurs québécois de mettre la main sur de précieuses ressources qui pourraient les aider à relever les défis auxquels ils font face. Alors, ils pensent à embaucher des travailleurs étrangers alors que des travailleurs d’expérience s’encroûtent tranquillement. Ils se plaignent du manque d’employés alors que, tout près d’eux, il y en a qui expédient des CV et qui ne reçoivent jamais aucune réponse.

- Alain Samson, conférencier et auteur. Il vient d’ailleurs d’écrire Rajeunir en vieillissant.