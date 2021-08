Costaude programmation pour les 70 ans du TNM

Renommés dramaturges, metteurs en scène et acteurs d’ici seront les grandes vedettes de la saison 2021-2022 du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) qui marquera ses 70 ans.

La riche programmation dévoilée lundi sera lancée le 21 septembre par Embrasse, une pièce de Michel Marc Bouchard dépeignant une relation tout sauf reposante entre une mère (Anne-Marie Cadieux) et son fils (Théodore Pellerin), mais où l’amour ne manque pas.

Puis, le TNM transportera le public dans le Londres de 1483, le temps de l’oeuvre de Normand Chauvette intitulée Les reines (dès le 16 novembre), une histoire à laquelle prendront part Céline Bonnier, Sophie Cadieux, Kathleen Fortin, Marie-Pier Labrecque, Louise Marleau, Monique Spaziani.

L’engagement, la solidarité et la résistance des femmes seront ensuite à l’honneur grâce à Lysis (à compter du 11 janvier 2022), une création de Fanny Britt et Alexia Bürger que montera Lorraine Pintal, directrice générale de l’établissement montréalais. Sur scène, le public pourra apprécier des visages bien connus tels que Bénédicte Décary, Marie Tifo, Brigitte Paquette ou encore Pierre Curzi.

Dirigées par René Richard Cyr pour Les 3 soeurs (à partir du 17 février 2022), Marie-Pier Labrecque, Noémie Godin-Vigneau et Rebecca Vachon incarneront respectivement Macha, Olga et Irina afin de redonner vie au récit imaginé par le célèbre Anton Tchekhov.

Plus tard, Eve Landry et divers collègues fouleront les planches quand prendra forme la pièce Un ennemi du peuple (du 15 mars au 9 avril 2022) mise en scène par Édith Patenaude. Enjeux écologiques, démocratie, intégrité et hypocrisie politicienne s’entrechoqueront alors.

Enfin, Michel Tremblay aux textes, Serge Denoncourt à la mise en scène et Gilles Renaud dans le rôle principal uniront leurs forces pour Cher Tchekhov (du 3 au 28 mai 2022) qui viendra clore une saison bien chargée. Parmi la solide distribution, on retrouvera une fois de plus Anne-Marie Cadieux.

Il sera possible de réserver des places pour les pièces Embrasse et Les reines à compter du 28 août à midi, via l’adresse tnm.qc.ca. Ceux et celles qui voudront voir Lysis, Les 3 soeurs, Un ennemi du peuple et Cher Tchekhov pourront jeter leur dévolu sur les abonnements proposés à partir du 7 septembre. Les billets individuels pour ces quatre oeuvres seront mis en vente le 22 novembre.