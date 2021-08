Deux constats d’infraction pour le député caquiste Denis Tardif

Le député de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a écopé de deux constats d’infraction pour avoir enfreint les règles sanitaires l’hiver dernier.

Le soir du 16 décembre, veille de la fermeture de tous les commerces dans le Bas-Saint-Laurent, le député se trouvait au bar au Fous Brassant de Rivière-du-Loup pour une fête de bureau.

Des images de la soirée montrent Denis Tardif en train de faire des accolades à son personnel de comté alors qu’il ne portait pas de masque.

Après une plainte de la Sûreté du Québec (SQ), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a donné deux constats d’infraction contre M. Tardif.

Le député est accusé d'avoir refusé d'obéir à l'ordre de maintenir, dans la mesure du possible, une distance de deux mètres avec toute autre personne et d’avoir refusé d'obéir à l'ordre de ne pas accéder à un lieu visé par cet ordre, ou de s'y trouver, sans porter un couvre visage.

En vertu de la loi, Denis Tardif s’exposait ainsi à des amendes pouvant aller de 1000 à 6000$ pour chacune des infractions.

À la suite de cette soirée, le député Tardif avait été exclu du caucus de la CAQ avant d’être réintégré le 12 avril.

En décembre 2020, il avait présenté ses excuses et reconnaissait qu'il aurait dû montrer l'exemple.

«Est-ce que j'ai passé sur un feu rouge? Oui, j'ai passé sur un feu rouge. Je me suis trompé», avait-il alors dit.

Réintégré trop vite

Or, voilà que les oppositions estiment que la CAQ a réintégré trop rapidement le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata qui a enfreint les règles sanitaires.

«Ça montre un problème d'éthique à la CAQ. On a quelque chose qui est rendu devant la cour et on réintègre un individu au moment où on va interdire à la population non vaccinée d'avoir certaines activités. Ça fait deux poids deux mesures», a jugé le député libéral de La Pinière, Gaétan Barrette.

«À la lumière des informations qu'on a aujourd'hui, est-ce que ce retour aura été trop vite? Je pense que oui. On aurait dû compléter le processus», a pour sa part estimé le député péquiste de René-Lévesque, Martin Ouellet.

Denis Tardif n'a pas répondu aux appels de TVA Nouvelles. À son bureau de comté, on indique que «le député ne fera aucun commentaire sur ces événements et les conséquences qui ont suivi».

Le député n'a pas contesté les infractions et a payé le montant des amendes qui lui ont été remises.

Du côté de la CAQ, on souligne que M. Tardif a appris de ses erreurs et on rappelle que personne n'est au-dessus des lois.

Depuis le 1er avril 2020, plus de 25 500 constants d'infractions ont été donnés pour des amendes réclamées totalisant plus de 38 M$.