Elle accouche dans sa voiture avec l’aide des pompiers

Une famille de Québec a vécu toute une aventure, alors que la mère a donné naissance dans sa voiture avec l'aide de pompiers qui se sont transformés en obstétriciens.

«On a appelé l'hôpital, et ils ont demandé de rester encore un peu à la maison, prendre un bain. Et finalement, lorsqu'on est partis, on ne s'est jamais rendus à l'hôpital. J'ai crevé mes eaux à la moitié du chemin. Heureusement, il y avait des pompiers», raconte Merel Van Kempen.

«On s'est dirigés directement vers la caserne de pompiers à Stoneham, et eux autres nous ont tout de suite pris en charge. À notre arrivée, il y avait juste deux pompiers. Ça a pris une minute 45 secondes, je pense, et il y avait 8 pompiers avec nous autres», ajoute le père de l’enfant, Jean-Christophe De Serres-Joanette.

Ce dernier croit avoir évité le pire grâce à l’aide des pompiers.

«Si ça n'avait pas été d'eux autres, il n’y aurait pas eu une fin aussi heureuse. On est arrivés à la caserne, puis au maximum 10 minutes après, l'enfant était né», dit-il.

Le couple, qui devait aller à la rencontre des pompiers mercredi, a d’ailleurs eu une autre surprise lundi alors que ces derniers sont débarqués chez eux.

«Sans vous, je suis sûre que tout se serait déroulé différemment. On est vraiment très, très reconnaissants de votre aide et votre support», a lancé Mme Van Kempen, alors qu’elle recevait des cadeaux de la part des pompiers.

Comble de chance, la famille a pu compter sur l’expérience d’un des pompiers qui en était à son 5e ou à 6e accouchement!

«C'est un premier au Québec, mais j'en avais fait avant, effectivement. On fait au mieux, mais ce n’est jamais forcément facile. On est bien contents du résultat», mentionne Anthony Perrier.