Environ 200 cyclistes au Minifondo Garneau-Québecor

Environ 200 cyclistes ont pris part dimanche au minifondo Garneau-Québecor, un événement visant à amasser des fonds pour l’organisme Les Petits Frères, souvent le dernier recours des gens âgés et démunis qui ont beaucoup souffert d’isolement depuis le début de la pandémie.

Avec l’incertitude des derniers mois, l’organisation a choisi d’annuler à nouveau en 2021 le populaire Granfondo entre Trois-Rivières et Saint-Augustin. L’équipe a dépassé son objectif de récolter 40 000 $ avec un peloton moins nombreux, et a pu remettre 45 868$ à la fondation.

«Les gens que nous accompagnons jusqu’à la fin de leur vie ont 75 ans et plus et ils sont seuls. Ils n’ont pas personne autour d’eux. Cette année, ça n’a pas été facile. Ils ont vécu beaucoup de détresse», mentionne Caroline Vivier, directrice régionale de l’organisme pour l’Est du Québec.

Photo courtoisie

Les gens âgés également aux prises avec des problèmes de santé mentale ont aussi vécu une pandémie encore plus pénible. Enfin, des aînés atteints de la COVID-19 ont également perdu la vie.

Le confinement a eu des conséquences immédiates sur des gens souffrant déjà de solitude en temps normal. Des visites à domicile ont cessé, mais une chaîne téléphonique a vite été créée. «On s’assurait que chaque personne était contactée par un bénévole. On a mis des escouades alimentaires en place pour les aider. On a essayé de les entourer à distance et de répondre à leurs besoins», ajoute Mme Viviers.

Photo courtoisie

«Si vous êtes capables d’amasser même un 5 $, ça peut payer un bon café à un vieil ami. Ça fait un petit bonheur», a lancé l’homme d’affaire Louis Garneau, partenaire de l’événement. Les cyclistes ont pris le départ de la randonnée dimanche pour des parcours qui varient entre 30 et 100 kilomètres.