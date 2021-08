Grève des traverses: un sursis accordé pour mieux négocier

La grève des officiers mécaniciens et de navigation des traverses de Sorel, Québec, L’Isle-aux-Coudres, Tadoussac et Matane, prévue initialement pour les 14 et 15 août, a été reportée au 20 et 21 août pour favoriser la discussion.

Sans contrat de travail depuis avril 2020, le Conseil du trésor n’a toujours pas donné de mandat aux négociateurs patronaux pour amorcer les discussions sur les salaires.

Les officiers mécaniciens et de navigation des cinq traverses n’ont pas eu de hausses salariales depuis avril 2018. «Leur salaire ne suit pas l’inflation. Les taux horaires sont maintenant de 8 $ à 10 $ inférieurs à ceux en vigueur pour des emplois comparables au privé», a expliqué le représentant syndical des Métallos, Luc Laberge.

Les travailleurs de la Société des traversiers du Québec déplorent également une surcharge de travail pour les officiers en fonction et un recours aux «coûteuses agences de placement de personnel» pour pallier le problème du manque de main-d’oeuvre.

«Nous invitons le gouvernement et la Société des traversiers du Québec à profiter de ce sursis pour munir les négociateurs de mandats, afin qu’on puisse trouver une solution à cette impasse», a fait valoir le président de la section locale 9599 des Métallos, Bruno Gagnon.

Entretemps, des pourparlers se tiennent entre les deux parties au sujet de services essentiels qui devront être maintenus pendant la période de grève.

Le débrayage s’amorcera le vendredi 20 août à 6 heures pour se poursuivre jusqu’au samedi 21 août à 5 heures 59.