Jeux olympiques: Jon Cooper dirigera Équipe Canada à Pékin

Après avoir mené le Lightning de Tampa Bay à deux conquêtes consécutives de la coupe Stanley, l’entraîneur-chef Jon Cooper aura l’occasion d’ajouter une médaille d’or à sa récolte, puisqu’il dirigera Équipe Canada, aux Jeux olympiques de Pékin.

C’est ce que Hockey Canada a annoncé lundi matin. Évidemment, cette nomination est conditionnelle à la présence des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux Jeux. Bruce Cassidy (Bruins de Boston), Peter DeBoer (Golden Knights de Vegas) et Barry Trotz (Islanders de New York) seront ses adjoints.

«Je suis honoré de me faire confier les rênes de l’équipe olympique masculine du Canada pour Pékin l’an prochain et de poursuivre cette riche tradition d’excellence au hockey qui est associée à Hockey Canada, a déclaré Cooper dans un communiqué. C’est un grand privilège de pouvoir travailler avec un excellent groupe de gestion et le personnel d’entraîneurs d’élite formé par Barry, Bruce et Peter.»

«J’ai beaucoup de bons souvenirs des Jeux olympiques, que ce soit lorsque je regardais des matchs quand j’étais jeune ou lors de conquêtes mémorables de la médaille d’or. Je suis heureux de contribuer à créer des souvenirs indélébiles pour l’ensemble des Canadiens pendant que notre équipe compétitionnera pour l’or.»

La convention collective actuelle entre la LNH et ses joueurs prévoient la participation des athlètes du circuit aux JO en 2022 et 2026, mais les préoccupations liées à la COVID-19 pourraient faire dérailler le projet dans quelques mois.

Les Jeux auront lieu du 5 au 22 février prochain en Chine.

