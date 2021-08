Jeux vidéo et effets visuels: une mission pour recruter des travailleurs étrangers à Montréal

Une mission de recrutement virtuelle dédiée aux secteurs des jeux vidéo, des effets visuels et de l’animation sera organisée en novembre prochain afin de mettre en relation des entreprises montréalaises et des travailleurs internationaux.

«Avec une croissance annuelle de plus de 20 %, notre industrie est à la recherche constante de talents internationaux qui viendront arrimer leur savoir et leurs compétences à notre écosystème afin de participer activement à de grands projets mondiaux tout en contribuant au rayonnement de notre grande métropole», a mentionné lundi par voie de communiqué Valérie Daigneault, directrice du secrétariat de la Grappe audiovisuelle du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ).

Organisées par Montréal International et le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, les Journées Québec Jeux vidéo et effets visuels ont été créer afin de permettre aux entreprises d’afficher leurs postes vacants et de faire face à la pénurie de main-d’œuvre au Québec.

«Plus de 2 000 postes seront à combler au cours des deux prochaines années et le recrutement à l’international permettra d’enrichir et de faire croître notre bassin de travailleurs», a souligné Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec.

L’événement se tiendra en ligne du 15 au 21 novembre 2021 sur le site talentmontreal.com.

Les secteurs des jeux vidéo et des effets visuels sont en pleine expansion, l’emploi dans ces domaines ayant augmenté en moyenne de 8 % et de 28 % respectivement par année depuis 2011, selon la firme KPMG.

