La Gwyneth Paltrow québécoise

Quand j’ai lu dans Le Journal samedi qu’une influenceuse québécoise, Melanie Ann Layer, venait de s’acheter une maison de 5 millions de dollars, je me suis posé plusieurs questions...

1– Si elle est si influente, comment se fait-il que je n’ai jamais entendu parler d’elle ?

2– Qu’est-ce qu’elle a compris sur l’art de faire des sous que je n’ai pas compris ?

3– Comment une fille de Saint-Jérôme qui couchait dans son auto il y a seulement quelques années est-elle devenue assez riche pour se payer « la maison la plus chère de l’histoire des Basses-Laurentides » ?

PERLES DE SAGESSE

Quand j’ai lu dans Le Journal, sous la plume de Julien McEvoy, que cette jeune femme de 33 ans s’était acheté un véritable manoir à Saint-Placide en étant coach de vie et en vendant des produits de luxe, je me suis dit que l’on avait chez nous une vraie Gwyneth Paltrow !

Alors que Gwyneth vend des bougies hors de prix, Melanie Ann, elle, vend des bouteilles d’eau avec un morceau de cristal au milieu pour la modique somme de 111 $ ou une enveloppe en cuir noir à... 222 $ !

Sur ses différents sites, Melanie Ann multiplie les déclarations supposément inspirantes, les phrases « à méditer », et les formules creuses qui semblent sorties d’un biscuit chinois.

« Nous attirons les manifestations physiques de notre signature vibratoire. Nos vies sont le produit de nos vibrations. »

Ou encore : « La vie est un voyage. Il y a aura des occasions de maintenir votre chemin et des occasions de prendre le chemin le moins emprunté. Au final, votre vie, votre destination, sera la somme de tous les détours que vous avez pris et de tous les chemins que vous avez suivis. »

Si ce n’est pas suffisant pour vous, vous pouvez vous inscrire à l’un de ses séminaires en ligne « Cheminer plus loin ».

Melanie Ann offre des séminaires de base à 222 $. Vous pouvez acheter le programme « Femme fatale » à 3333 $ (« Enfoui profondément dans votre mémoire cellulaire réside un pouvoir capable d’une force que vous ne pouvez imaginer »).

Ou le programme « Richesse exponentielle » à 2222 $ (« Nous allons démêler les énergies de l’argent et rebrancher les synapses de votre cerveau pour créer de nouveaux chemins neurologiques autour de la richesse »).

Il y a aussi « The Alpha Femme Experience », où Melanie Ann vous accompagne pendant un an pour 15 555 $ (1555 $ par mois si vous avez des moyens plus modestes).

Melanie Ann multiplie les vidéos sur Facebook pour expliquer aux femmes les différents séminaires qu’elle vend.

« Il est faux de prétendre qu’il faut travailler fort pour faire de l’argent. La clé de la prospérité, c’est de débloquer tous les codes qui vous gardent coincés dans des vieux paradigmes... »

NOUVEL AGE... D’OR ?

Une Québécoise qui parle de rebrancher le cerveau, de changer les paradigmes et d’autres futilités « nouvel âge » et qui devient millionnaire en vendant des bouteilles d’eau remplies de cristal ?

Vite, il faut que C2MTL, qui a invité Gwyneth Paltrow et Jane Fonda l’année dernière, invite Melanie Ann Layer à sa prochaine édition !