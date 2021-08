«Là, on a un bilan», dit Yves Perron, président de la campagne du Bloc

Le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a été choisi une deuxième fois pour présider la campagne du Bloc québécois, près de deux ans après avoir contribué à la remontée surprise du parti aux élections fédérales de 2019.

• À lire aussi: Rumeurs d’élections fédérales: le Bloc se dit prêt

«La grande différence» entre la campagne de 2019 et celle qui se profile à la rentrée, «c’est que là, on a un bilan», a résumé M. Perron, en entrevue avec l’Agence QMI lundi.

Depuis 2011, le Bloc n’atteignait pas le seuil requis des 12 élus pour être un parti reconnu aux fins des délibérations parlementaires. Huit ans plus tard, le parti a dépassé toutes les attentes en envoyant plus d’une trentaine de députés à Ottawa, ce qui lui a permis de jouer un plus grand rôle au courant des deux dernières années.

«Cette fois-ci, avec beaucoup d’enthousiasme, on va pouvoir dire aux gens que, si on parle de langue au Parlement fédéral, si on a des gens engagements formels au niveau des transferts sans condition pour les garderies [...], est-ce que ça aurait été possible s’il n’y avait pas 32 députés du Bloc à Ottawa?», a-t-il déclaré.

M. Perron parle du transfert vers le Québec de 6 milliards $ prévus par le fédéral dans le cadre de son programme de garderies. Annoncé la semaine dernière, le transfert se fera sans qu’Ottawa n’impose de condition sur la manière dont le montant devra être investi, alors que la question restait jusqu’en suspens jusqu’ici.

Le parti compte aussi capitaliser sur son insistance à faire reconnaitre la nation québécoise et le français comme langue commune au Québec, tel qu’inscrit dans la loi 96 du gouvernement de François Legault.

De nouveaux visages au parti

S’il indique que son équipe est «bien fébrile» à l’idée de se relancer, M. Perron, à l’instar du chef Yves-François Blanchet et des leaders des autres partis d’opposition, souligne que le contexte pandémique devrait refroidir le Parti libéral dans ses ardeurs électorales.

Étant donné la quasi-certitude qu’une élection anticipée à l’automne, le Bloc travaille à dénicher des candidats dans l’ensemble des circonscriptions de la province. Pour l’heure, 40 candidats sont investis sur 78 circonscriptions, soit un peu plus de la moitié.

Le processus actuel de sélection ne fait pas que des heureux : une lettre ouverte a été rédigée par une trentaine de membres qui déplorent que le bureau national du parti fasse trop souvent la sélection des candidats au lieu de tenir des courses à l’investiture.

Ceux-ci déploraient notamment la mise de côté de Michel Boudrias, l’actuel député de Terrebonne. Une nouvelle figure, Nathalie Simard-Desgagnés, a été choisie par le parti à sa place, en l’absence de course.

Yves Perron affirme que «tous les statuts du parti ont été respectés» et que cette façon de faire pourrait s’appliquer à la grandeur de la province si les élections étaient déclenchées avant le 23 août.

Le député a dit «comprendre que certaines personnes ne sont pas contentes», mais a assuré qu’il n’y a pas de conflit important dans le parti à ce sujet.