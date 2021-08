Le variant Delta est arrivé au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un premier cas du variant Delta a été confirmé par séquençage au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la fin de semaine.

«On peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres qui sortent», a soulevé le directeur régional de la Santé, docteur Donald Aubin.

La propagation du Delta est nettement plus marquée que les autres variants. Sa contagion est de «40 à 60% [supérieure] à ce qu'on voyait», a ajouté le docteur Aubin.

Selon lui, son arrivée au Saguenay–Lac-Saint-Jean est d’autant plus préoccupante.

«Quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui est positif, et que les gens ne sont pas vaccinés, les chances sont quand même élevées que les gens l'attrapent par un contact assez simple. Donc, oui ça inquiète. En plus, les conséquences. Il y a beaucoup plus de gens qui se retrouvent hospitalisés et le pourcentage de décès est aussi un peu plus élevé», a mentionné Donald Aubin.

La vaccination demeure le meilleur moyen de se prémunir contre les infections au variant Delta, a insisté la Santé publique régionale. Jusqu’à maintenant, 67% de toute la population régionale a été vaccinée deux fois. L'objectif pour atteindre l’immunité collective est de 75%.

Au cours de la fin de semaine, 445 personnes se sont présentées pour recevoir une première dose de vaccin. Une augmentation par rapport à la moyenne habituellement en trois jours de 50 nouveaux vaccinés sur trois jours.

Pour le docteur Aubin, l’engouement pour la vaccination pourrait être lié à l'instauration d'un passeport vaccinal pour les citoyens immunisés avec deux doses.

«Je pense que c'est un message qui est fort et qui est exprimé à la population [...] Il y a des gens qui l'expriment, même, quand ils viennent chercher leur dose. On a beaucoup de cliniques mobiles. Ça, c'est un bon point. Ça peut aussi aider. Mais pour atteindre de tels niveaux, il y a un effet du passeport», a-t-il dit.

