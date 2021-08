Les démocrates présentent le cadre pour le colossal plan Biden de dépenses sociales

Les sénateurs démocrates ont présenté lundi le cadre législatif censé leur permettre d’adopter à l’automne le plan de dépenses sociales « le plus conséquent » aux États-Unis depuis les années 1930, évalué à 3 500 milliards de dollars au départ de négociations parlementaires qui s’annoncent âpres.

• À lire aussi: Washington prend une volée de sanctions contre le Bélarus

• À lire aussi: Trump sera candidat en 2024, selon son ex-directeur des communications

Le Congrès avance ainsi vers un nouveau volet de l’ambitieuse vision de Joe Biden pour son mandat, après le plan sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars qui devrait, fort d’un rare soutien de républicains, être approuvé au Sénat mardi matin avant d’affronter un vote à la Chambre des représentants.

Le montant prévu du plan de dépenses sociales a de quoi donner le vertige: 3 500 milliards de dollars sur dix ans, soit presque le PIB de l’Allemagne en 2020 (3 800 milliards de dollars).

Cette résolution budgétaire permettra au Sénat d’avancer vers le « projet de loi le plus conséquent en faveur des travailleurs, des personnes âgées, des malades et des pauvres depuis FDR (le président Franklin Delano Roosevelt) et le New Deal des années 1930 », a insisté le sénateur indépendant Bernie Sanders, président de la commission budgétaire.

AFP

« Il placera en outre les États-Unis dans une position de leadership mondial pour lutter contre le changement climatique et faire de notre planète un lieu sain et habitable pour les futures générations », a-t-il écrit.

Universités publiques payées pendant deux ans, mesures pour répondre aux objectifs climat de Joe Biden, nouveaux investissements dans les infrastructures, statut de résident pour des « millions de travailleurs migrants »... Concrètement, la résolution publiée lundi présente seulement les grandes lignes de ce plan titanesque, et donne aux sénateurs jusqu’au 15 septembre pour soumettre leurs propositions finales.

Ce mécanisme parlementaire dit de « réconciliation » permettra aux démocrates d’adopter, probablement à l’automne, le texte final à la majorité simple au Sénat avec leurs seules voix, sans compter sur les républicains qui y sont farouchement opposés.

Tous les sénateurs démocrates sont prêts à donner leur feu vert à son cadre législatif: la résolution budgétaire sera soumise à un vote probablement dès cette semaine. Des modérés ont cependant émis de fortes réserves sur le montant total envisagé, ce qui augure de négociations ardues sur le texte final, d’ici le 15 septembre.

Point crucial: cette résolution n’inclut pas la hausse du plafond de la dette des États-Unis. De quoi présager d’une autre grande bataille au Congrès pour éviter le défaut de paiement, puisque les démocrates auront besoin de républicains pour le relever, mais que les chefs de l’opposition s’y sont pour l’instant dits opposés.