Grève chez Olymel: les éleveurs de porcs craignent un abattage humanitaire de masse

Les Éleveurs de porcs du Québec craignent de devoir abattre en pure perte des milliers de cochons dans les prochains jours en raison du conflit de travail qui s’éternise à l’usine de découpe d’Olymel à Vallée-Jonction.

Les porcheries sont présentement surchargées de porcs en attente et la météo caniculaire attendue cette semaine n’aidera pas la cause.

«Imaginez que 40 personnes s’entassent dans un 1 et demi au troisième étage d’un bloc-appartements, sans air climatisé. C’est ça que les porcs vivent en ce moment», s’est insurgé le président des Éleveurs de porcs du Québec, Davis Duval, en conférence de presse lundi matin.

Quelque 136 000 porcs sont présentement entassés dans la porcherie en attendant de pouvoir prendre le chemin de l’abattoir, du jamais vu au Québec. «On a beau essayer de les détasser, de les transférer de bâtiment, de doubler les parcs; il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de la part des producteurs pour éviter d’avoir une détérioration au niveau du bien-être, mais ça dure depuis trop longtemps», a souligné M. Duval.

Il faut dire que les éleveurs sont dépendants de l’usine de découpe d’Olymel et que les options manquent. «Transporter les porcs pour aller les faire abattre à l’extérieur [du Québec] devient de plus en plus compliqué et pénible pour les animaux», a exposé le président des Éleveurs de porcs.

Selon lui, le taux de mortalité dépasse 15 % dans les camions qui doivent rouler pendant des dizaines d’heures pour se rendre en Alberta, tandis que le prix du transport atteint jusqu’à 60 $ par cochon, des coûts difficiles à assumer pour les petits producteurs. Ceux-ci doivent aussi débourser pour continuer à nourrir leurs porcs prêts pour l’abattoir.

M. Duval a assuré que personne ne souhaite avoir recours à l’euthanasie des porcs. «Nous ne voulons pas aller vers là. Mais un moment donné, s’il n’y a pas de règlement, s’il n’y a pas d’entente, on n’aura pas le choix», a-t-il déploré.

Vers l’arbitrage?

Appelé à réagir, le ministre du Travail, Jean Boulet, estime que les dirigeants d’Olymel et les travailleurs syndiqués de Vallée-Jonction, en grève depuis avril, sont prêts d’une entente.

«Les partis sont dans un entonnoir. Je pense qu’on se rapproche de plus en plus et j’anticipe que les partis redoublent d’efforts et puissent régler le plus rapidement possible pour qu’on évite toute forme de gaspillage alimentaire», a-t-il exposé en entrevue avec TVA Nouvelles.

Deux conciliateurs du gouvernement aident les partis à se rapprocher d’une entente. Cela dit, le ministre Boulet se dit prêt à nommer un arbitre pour trancher la question, si les deux partis en font la demande.

Jean Boulet rejette cependant tout recours à une éventuelle loi spéciale. «C’est un conflit de nature privée. Il y a un droit de grève, qui est constitutionnellement reconnu, qui est exercé. Moi, je vais respecter le droit de grève», a-t-il affirmé.

Rappelons que plus tôt cette année, plus d’un million de poulets ont dû être euthanasiés en pure perte en raison d’un conflit de travail chez Exceldor.

