Les Voltigeurs à la recherche de familles de pension

Les Voltigeurs de Drummondville, au Centre-du-Québec, sont toujours à la recherche de familles de pension pour accueillir leurs joueurs, le temps commençant à manquer à quelques jours du début des matchs présaison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Karine Ménard accueille un joueur des Voltigeurs chez elle depuis trois ans. Hésitante au départ, elle ne regrette rien aujourd’hui.

«C’est comme mon fils d’adoption. Je le traite comme mes autres enfants», a souligné la femme qui accueille un joueur depuis ses débuts dans la LHJMQ.

Des familles comme celle de Karine, l’organisation des Voltigeurs en cherche d’autres. La formation a besoin de 35 familles pour héberger les joueurs et au moins 5 manquaient toujours lundi alors qu’il ne reste que quelques jours pour combler le manque.

Un changement important

Devenir une famille de pension représente un grand changement. La décision doit être prise au sérieux puisqu’il s’agit d’une personne de plus dans la maison et que tout le monde doit se sentir bien.

«C’est une décision de groupe, donc j’ai demandé à mes enfants s’ils étaient prêts à accueillir quelqu’un. On partage notre intimité avec lui, donc je voulais que tout le monde soit d’accord, et finalement, toute la famille était partante», a mentionné Mme Ménard.

Reste qu’accueillir un joueur a rendu la famille de Karine très heureuse, le voir évoluer étant ce qu’elle préfère.

Les joueurs gardent d’ailleurs souvent un contact avec la famille.

«C’est des futurs joueurs de la Ligue nationale [de hockey], des futures "superstars". Ils gardent contact avec leur famille de pension. Ils créent des liens très particuliers», a lancé le directeur des communications des Voltigeurs de Drummondville, David Roy.

Ces familles jouent un rôle important pour ces joueurs.

«Je suis très proche d’eux. Leurs enfants, c’est comme mes frère et sœur. C’est parfait qu’ils aient mon âge parce que je suis très proche d’eux», a témoigné le défenseur des Voltigeurs de Drummondville, Maveric Lamoureux.