Mavericks: Luka Doncic empoche le gros lot

La vedette des Mavericks de Dallas Luka Doncic a signé une lucrative prolongation de contrat de cinq ans, lundi.

Selon le réseau ESPN, Doncic s’est vu octroyer 207 millions $, soit le maximum qu’il pouvait obtenir.

Toujours selon le média américain, un groupe composé de plusieurs dirigeants des «Mavs», dont le propriétaire Mark Cuban, le directeur général Nico Harrison, l’entraîneur-chef Jason Kidd et l’ancienne vedette de l’équipe, qui agit maintenant à titre de conseiller, Dirk Nowitzki, se sont rendus en Slovénie pour l’occasion, lundi, afin d’officialiser le tout mardi.

«C’est un rêve qui devient réalité, a admis Doncic, par voie de communiqué. Le basketball m’a offert tellement et m’a amené dans plusieurs endroits incroyables. Je suis honoré de demeurer à Dallas, avec les Mavericks, et de profiter du support en continu des amateurs.»

Doncic avait été sélectionné troisième au total du repêchage de 2018 par les Hawks d’Atlanta, puis immédiatement échangé aux Mavericks en retour de Trae Young, sélectionné avec le tour de parole suivant, et un autre choix de première ronde. Le Slovène s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA, lui qui a maintenu des moyennes de 25,7 points, 8,4 rebonds et 7,7 passes décisives par match depuis le début de sa carrière. Ces performances lui ont permis de remporter le titre de recrue de l’année, en plus d’être voté deux fois au sein de la première équipe d’étoiles de la NBA.

Plus récemment, il a permis à son pays de participer pour la première fois de son histoire aux Jeux olympiques, en basketball masculin. La Slovénie s’est toutefois inclinée dans le duel pour la médaille de bronze.