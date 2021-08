Montérégie: 12 ans de pénitencier pour des abus sur ses filles adoptives

Un juge s'est rangé derrière la proposition de la Couronne en envoyant derrière les barreaux pendant 12 ans un pédophile de la Montérégie qui a agressé ses deux fillettes adoptives durant huit ans.

Les deux enfants ont été victimes d’agressions sexuelles dès leur arrivée au Québec en 2004 alors qu’elles n’avaient que trois et cinq ans. L’agresseur a eu des relations sexuelles complètes avec l’une d’entre elles en plus de lui imposer des sévices.

«La cour n’est même pas proche de pouvoir décrire dans son jugement tous les impacts, toute la douleur qu’elle [une des plaignantes] a vécus et qu’elle vit encore», a déclaré le juge de la Cour du Québec, Joey Dubois, au moment de rendre la sentence au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Relatant les propos d’une des plaignantes à l’égard de son agresseur, le magistrat a mentionné «qu’elle se demande ce qu’elle serait devenue si elle n’avait pas été sa victime [...] et qu’elle n’avait pas des pensées suicidaires tous les jours».

«Il m’a enlevé toutes chances d’avoir une vie heureuse», avait dit cette plaignante lors de son témoignage, a rapporté le juge.

Celui qui préside le tribunal a qualifié les mauvais traitements de l’agresseur de «violents et dégradants», tout en stipulant que les «facteurs aggravants dépassaient largement les facteurs atténuants [dans ce dossier]».

«La nature dégradante des gestes sur une des victimes, le fait qu’il ait utilisé la violence à certaines occasions, la durée [huit ans] et la fréquence des abus, le jeune âge des victimes et leur vulnérabilité, l’abus de confiance et d’autorité sur elles, les traumatismes psychologiques profonds qu’elles ont vécus [constituent tous des facteurs aggravants]», a affirmé le juge Joey Dubois.

Lors des représentations sur sentence au mois de juin dernier, les avocats de la défense avaient demandé une peine de huit années d’incarcération pour leur client. La Couronne quant à elle avait réclamé une sentence de 10 ans pour les abus commis sur une des plaignantes et six ans pour ceux commis sur l’autre.

Le président du tribunal s’est rangé du côté de la Couronne en acquiesçant à sa demande de 10 et six ans pour les deux victimes, celle de la défense ne lui ayant pas paru «raisonnable».

Cependant, la sentence a été ramenée à un total de 12 ans pour respecter le principe de globalité de la peine – qui permet à la justice d’éviter les peines excessives.