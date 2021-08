Omnium Banque Nationale: C’est déjà fini pour Félix Auger-Aliassime... en double

Si le Québécois Félix Auger-Aliassime souhaitait faire belle impression au public de Toronto cette semaine, il devra se concentrer sur ses matchs de simple, car en double, il a subi l’élimination aux côtés d’Alexis Galarneau au premier tour de l’Omnium Banque Nationale, lundi après-midi.

Le duo fleurdelisé a plié l’échine 6-4 et 7-6 (6) devant la paire russe composée d’Andrey Rublev et de Karen Kachanov. Il a été incapable de profiter d’une seule de ses sept balles de bris. Les perdants ont dominé 6-4 au chapitre des as, mais ont aussi commis six doubles fautes.

Il faut dire que la tâche n’était pas facile, car Kachanov (28e au monde en simple) a récemment remporté la médaille d’argent en simple aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour sa part, Rublev (septième meilleur joueur de l’ATP) a mérité l’or au Japon dans le tournoi de double mixte, en compagnie d’Anastasia Pavlyuchenkova.

Ayant obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour de l’épreuve individuelle, Auger-Aliassime attend maintenant le vainqueur du duel mettant aux prises le Serbe Dusan Lajovic au Finlandais Emil Ruusuvuori, un joueur issu des qualifications.

Marin Cilic passe au deuxième tour

AFP

Ça n’a pas été de tout repos, mais le Croate Marin Cilic a atteint le deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, lundi.

Pour son premier affrontement en sol canadien en 2021, le 38e joueur au classement de l’ATP a défait l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas en trois manches de 6-2, 4-6 et 6-3. Ce duel a duré un peu plus de deux heures.

AFP

Cilic a réalisé 13 as, mais il n’a placé que 55 % de ses premières tentatives de service en jeu. Il a par ailleurs remporté 74 % des échanges disputés dans cette situation.

En deuxième ronde, le vétéran de 32 ans se mesurera au Norvégien Casper Ruud. Ce dernier est la sixième tête de série de l’événement tenu dans la Ville Reine. Le gagnant de la rencontre pourrait éventuellement affronter le Québécois Félix Auger-Aliassime, s’il remporte son premier match à Toronto.

Dans un autre affrontement tenu pendant la journée, le Français Ugo Humbert a défait l’Italien Lorenzo Sonego en deux manches de 6-3 et 6-4.