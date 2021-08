Passeport vaccinal: les modalités dévoilées demain?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait annoncer, mardi, les modalités d’utilisation du passeport vaccinal au Québec.

Le premier ministre, François Legault, a déjà confirmé, jeudi, lors d’un point de presse, qu’il irait de l’avant avec la mise en place du passeport vaccinal.

«Quand on voit l’ampleur de la quatrième vague aux États-Unis et en Europe, avec la présence de plus en plus grande du variant Delta, malheureusement, on n’y échappera pas», avait-il déclaré.

Les bases de l’utilisation du passeport vaccinal ont déjà été dressées par le gouvernement Legault.

Ainsi, cet outil deviendrait obligatoire lorsqu’une flambée des cas de COVID-19 serait observée dans la province.

Il ne serait pas nécessairement imposé de la même manière partout au Québec et les règles d’utilisation pourraient changer d’une région à l’autre, par exemple.

Le gouvernement Legault a déjà indiqué qu’il souhaitait avoir recours au passeport vaccinal afin d’éviter de devoir refermer complètement certains pans de l’économie, comme les restaurants ou encore les gyms, si une flambée des cas était observée dans ces secteurs.

«Important d’agir tôt»

Le Parti libéral du Québec (PLQ) souhaite que le passeport vaccinal soit mis en place «le plus rapidement possible».

«On aurait souhaité qu’il soit en place dès maintenant», affirme Marie Montpetit, porte-parole du PLQ en matière de santé, en entrevue à LCN.

Devant la hausse des cas de COVID-19 observée dans les dernières semaines, Mme Montpetit soutient qu’il est «important d'agir tôt pour s’assurer qu’il n’y ait pas un reconfinement à l’automne et qu’on ne se retrouve pas encore dans une situation qui dégénère comme ça a été le cas dans les trois premières vagues».

Elle est d’avis que le premier ministre ne devrait pas attendre que la situation épidémiologique se dégrade avant de mettre en place le passeport sanitaire.

«Ce qu’on lui demande, c’est: faites donc l’inverse, mettez-le en place pour éviter justement que la situation ne se dégrade et qu’on garde tous un peu la liberté qu’on a gagnée au cours des derniers mois avec les efforts qu’on a faits», dit-elle.

