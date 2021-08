Philippe Laprise traverse le Lac Saint-Jean en pédalo

L'humoriste Philippe Laprise a accompli la traversée du Lac Saint-Jean en pédalo, dans le cadre du défi Complétement TDAH, lundi.

Il lui aura fallu 8 heures pour accomplir l’exploit de 32 km, qui lui a aussi permis d’amasser 28 000 $ pour sa fondation.

Philippe Laprise et son équipe sont partis aux alentours de 4 heures lundi matin, de Péribonka pour se rendre à Roberval, au SaguenayLac-Saint-Jean. Un parcours qui n’a pas été sans surprises.

«Je suis entouré d'une équipe extraordinaire. Évidemment, le lac nous a montré que le maitre c'est lui. On a connu des conditions extraordinaires aujourd'hui en partant, mais en prenant le large on s'est aperçu que nos applications de vent n'avaient pas raison. Il y avait des vagues de quatre à cinq pieds. On était préparé mentalement à ce que ça dérape et finalement ça dérapé sur le lac et on sait dit OK, ce sont des conditions quand même extrêmes », a expliqué Philippe Laprise à TVA Nouvelles, lundi.

Avec le montant amassé, il va travailler sur sa plateforme et aider d'autres organismes. L'humoriste est très touché par la générosité des gens. Les personnes qui souhaitent contribuer peuvent le faire sur le site web de la fondation.