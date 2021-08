Prix Ginette-Paradis 2021

Photo courtoisie

Le Pivot, organisme de bienfaisance, d’actions et de loisirs communautaires ainsi que d’éducation populaire pour la population de la Ville de Québec, a profité d’un dîner de reconnaissance des bénévoles en matière d’impôt, tenu récemment, pour remettre le prix Ginette-Paradis* à un bénévole impôt qui s’est démarqué au cours de la dernière année par son intérêt marqué pour le Pivot, son respect des autres et sa persévérance. Le lauréat 2021 du prix Ginette-Paradis est Jacques Bédard, bénévole pour le programme depuis plus de 13 ans. En cette année de pandémie, M. Bédard a été la personne-ressource dans les trois centres du Pivot et a accumulé plus de 130 heures de bénévolat pour la période de février à avril.

*Ginette Paradis était une bénévole qui a œuvré pendant près de 18 ans pour le programme impôt bénévole du Pivot et qui est décédée en 2018. Sur la photo, le lauréat, Jacques Bédard (à droite), en compagnie de Christian Gignac (à gauche), conseiller en ressources humaines au Pivot.

Bonne fête, ma chère

Photo courtoisie

Clin d’œil ce matin à Rosalba Tremblay (photo), Rose pour les intimes, de l’arrondissement Beauport à Québec qui célèbre aujourd’hui son anniversaire de naissance. Originaire de St-Hilarion, dans Charlevoix, issue d’une grande famille de 8 enfants (4 garçons et 4 filles) et élevée sur la terre agricole de son père, René Tremblay, Rose est installée à Québec depuis bientôt 55 ans. Plusieurs enfants (adultes aujourd’hui) se souviendront d’elle avec sa garderie pendant plusieurs années. Plusieurs membres de sa famille, des amis et Gaston, son conjoint des six dernières années, se réuniront en soirée dans un restaurant de la rue Jules-Verne à Québec afin de célébrer sa dernière année avant de devenir octogénaire. Bonne fête, Rose.

Moments d’émotion

Photo courtoisie

Comme dans beaucoup des entreprises du Québec, les employés de l’agence Imago Communication, de Sainte-Marie-de Beauce, ont été, depuis mars 2020, en télétravail pour la plupart. Mercredi dernier, ils se sont tous et toutes réunis (photo) à l’occasion d’un repas. Pour certains d’entre eux, il s’agissait de retrouvailles (en personne) depuis 16 mois et pour quelques-uns, engagés au cours des derniers mois, d’une première rencontre avec leurs nouveaux collègues.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 août 1936. Jesse Owens remporte sa 4e médaille d’or lors de l’épreuve du 4 x 100 mètres aux Jeux olympiques de Berlin. Auparavant, il avait mis la main sur l’or lors de l’épreuve du 100 mètres, au saut en longueur et au 200 mètres. Sa performance fut égalée aux Jeux olympiques d’été de 1984 par l’américain Carl Lewis qui remporta autant de médailles d’or lors des mêmes épreuves.

Anniversaires

Photo courtoisie

Louis Garneau (photo), président de Louis Garneau Sports, 63 ans... Christian Rodrigue, président de Mordicus et promoteur des salons Info-Vélo et ski et Sports d’hiver, 50 ans... Ian Marcotte, professeur de science politique au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, originaire de Saint-Basile-de-Portneuf, 45 ans... Audrey Tautou, actrice française, 46 ans... Brett Hull, ex-joueur de la LNH (entre 1986 et 2005), vice-président exécutif des Blues de St. Louis, 57 ans... Rod Brind’Amour, entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline (LNH), 51 ans... Josée Deschênes, comédienne et actrice, 60 ans... Melanie Griffith, actrice américaine, 64 ans... Carolle Banville, ex-animatrice à Télé Mag, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 août 2017 : Me Yvon Mercier (photo), 84 ans, ex-juge en chef associé de la Cour du Québec et personnage important de la région de Montmagny... 2016 : Gerald Cavendish Grosvenor, 64 ans, duc de Westminster... 2015 : Frank Gifford, 84 ans, ancien joueur et commentateur-vedette de la NFL... 2013 : Vladimir Vikulov, 67 ans, joueur puis entraîneur de hockey sur glace soviétique... 2012 : Mel Stuart, 83 ans, documentariste et directeur de film américain... 2009 : Reynald Bouchard, 63 ans, acteur et dramaturge québécois... 2009 : Réjane Laberge-Colas, 85 ans, pionnière de la magistrature québécoise... 1987 : Roger Garand, 65 ans, comédien québécois.