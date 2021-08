Quand le système de santé dérape

Je souhaiterais avoir votre opinion sur les divers incidents désagréables que j’ai subis lors d’un récent séjour en milieu hospitalier. J’ai fait une syncope en avril dernier et j’ai appelé le 911. On m’a envoyé une ambulance sur-le-champ.

Comme je souffre de la maladie de Ménière, sur le trajet j’ai souffert de nausées, de vertiges, et j’ai presque perdu conscience. En conséquence, j’ai voulu me lever pour mieux respirer et l’ambulancier m’a donné un coup au sternum pour me forcer à me recoucher. Un coup assez fort pour me casser les côtes.

Rendu à l’hôpital, il n’a rien dit de cet incident, et comme moi je souffre d’une paralysie des cordes vocales, je ne peux rien dire non plus. Voyant que je semblais souffrir, l’infirmière m’a donné deux Tylénol en me disant « le médecin va venir vous voir », avant de tourner les talons et repartir vers quelqu’un d’autre.

Comme il n’y avait pas de lit disponible, elle m’avait installée sur une chaise longue dans le noir, face au bureau de triage. Avant de quitter son poste à 11 h, elle s’est aperçue que je grelottais et m’a gratifiée d’une couverture.

On m’a transférée dans un lit à 4 h du matin. Jusqu’à 6 h, moment où le médecin est arrivé, j’ai souffert le martyre. Heureusement, il a vu que je souffrais et les médicaments qui soulagent n’ont pas tardé à m’être administrés. Pendant mon transfert vers la chambre, alors que j’avais retiré mon pyjama personnel pour revêtir la jaquette d’hôpital et que j’avais posé ce dernier sur mon bras, une infirmière me l’a enlevé brusquement comme s’il allait me contaminer de quelque façon.

Et je suis rentrée de cette visite à l’hôpital dès le lendemain avec une tonne de médicaments que je dois prendre pour les 26 prochains jours. Mais je souffre toujours de ma fracture aux côtes et d’inflammations. Est-ce que je devrais porter plainte pour tout ce qu’on m’a fait subir ?

Je préfère rester anonyme

Ce que vous décrivez comme mauvais traitements mérite d’être signalé aux autorités. En ce qui concerne la plainte concernant le service ambulancier, vous devez l’adresser aux tribunaux administratifs de la Corporation d’Urgences santé.

Quant aux mauvais services reçus en milieu hospitalier, vous devez adresser votre plainte au commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui est responsable de l’établissement concerné.