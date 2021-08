Que se passe-t-il avec notre Québec?

J’ai voté pour la CAQ aux dernières élections et je compte bien récidiver aux prochaines. Même si, en gros, je suis satisfait de son bilan, j’aurais quelques mises en garde à faire. Si je me fie à certaines statistiques récentes, on dit qu’en 2030-2031, il y aura autant de retraités que de travailleurs dans notre Belle Province.

Dans de telles circonstances, qui va payer pour le tunnel grandiose que la CAQ se propose de construire entre Lévis et la vieille capitale ? Vu les nombreux travaux de remise à niveau de nos infrastructures routières, où va-t-on aller chercher la main-d’œuvre nécessaire pour les exécuter ?

Si on ajoute à ça les nombreux suicides annuels au Québec, les accidents de la route qui tuent, les noyades, les meurtres et les féminicides, ça va être encore pire. Arrêtons de nous mettre la tête dans le sable pour penser à des solutions au plus vite.

M.Côté

Personnellement, j’ai pour mon dire que les sociétés changent et que l’homme finit toujours par s’adapter à de nouvelles réalités. Il faut faire confiance. Mais en même temps, dans le cas bien précis du manque de main-d’œuvre actuel et futur, je pense qu’il va falloir réviser nos positions restrictives face à l’immigration. On n’aura d’autre choix que de faire preuve d’ouverture face à ce phénomène, car il s’avérera on ne peut plus nécessaire à notre survie à l’avenir.