Rapport du GIEC: pas de nouvel engagement du Canada

Le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, a pris acte du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dévoilé lundi en reconnaissant que le Canada sera directement touché par la hausse globale des températures, mais sans annoncer de mesures supplémentaires.

Le groupe d’experts internationaux prévoit désormais, dans son dernier rapport, que la hausse globale de la température atteindre 1,5 °C au cours de la décennie 2030.

«Le Canada se réchauffe près de deux fois plus rapidement que le reste de la planète. Certaines régions de l'ouest et du nord du Canada présentent un rythme de réchauffement trois fois supérieur à la moyenne mondiale», a souligné le ministre par communiqué en reconnaissant que cette hausse effrénée à une incidence sur des phénomènes comme les vagues de chaleur et les incendies de forêt qui ravagent l’Ouest cet été, mais aussi les inondations devenues coutumières dans certaines régions du Canada.

Le ministre Wilkinson s’est cependant contenté de rappeler les objectifs déjà annoncés par le gouvernement canadien pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES), sans prendre d’engagement supplémentaire.

Le responsable de l’environnement au pays a notamment rappelé l’engagement des libéraux de réduire de 40 à 45 % les émissions de GES d’ici 2030 sous le niveau de 2005, tout en visant d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

«La lutte contre les changements climatiques ne consiste pas uniquement à réduire les émissions pour prévenir une hausse du réchauffement mondial et saisir les possibilités économiques offertes par l'action climatique. Elle exige également que nous nous adaptions aux changements continus qu'il nous est impossible de prévenir», a aussi souligné M. Wilkinson.

