Travaux sur le pont Pierre-Laporte: début de congestion sur le réseau autoroutier

Contrairement à la première phase des travaux sur le pont Pierre-Laporte, une certaine congestion affecte plusieurs tronçons autoroutiers dans la grande région de Québec, lundi matin.

Dès 5h30, on faisait état de ralentissement sur l’autoroute 20, en direction dans les deux directions, pour accéder au pont. Une heure et demie plus tard, en direction est, les voitures refoulaient jusqu’au kilomètre 311, soit la sortie pour la route 116.

🚧 ENTRAVES MAJEURES – PONT PIERRE-LAPORTE

🗓️ En tout temps, jusqu'au 18 août

🚗SEULEMENT UNE VOIE DISPONIBLE DANS CHAQUE DIRECTION

Sur l’autoroute Robert-Cliche Nord, les bouchons de circulation s’étirent jusqu’au Parc des Chutes-de-la-Chaudière, dès 6h.

La 2e phase des travaux se poursuit jusqu’au 18 août sur le #PontPierreLaporte, la patience et la prudence sont de mise lors de vos déplacements. Pour connaître l’état de la situation, consultez @Qc511_QcLevis et @Transports_Qc. pic.twitter.com/cgdDSPuxOw — SQ Est (@Surete_Est) August 9, 2021

Au nord du fleuve, la situation est semblable en matinée.

Sur Henri-IV, on doit s’armer de patience dès qu’on arrive à la hauteur du boulevard Hochelaga, en direction du pont Pierre-Laporte. L’accès à l’A73 à partir de l’autoroute Duplessis est aussi compliquée.

Pendant plus d’une heure, l’accès au pont de Québec à partir de la rive nord a également été perturbé.

Toutefois, le réseau municipal de la Ville de Québec est assez fluide lundi matin. Du côté de Lévis, le seul ralentissement observé se fait sur le boulevard Guillaume-Couture, entre le pont de Québec et le chemin du Sault.

#CIRCULATION | En date du lundi 9 août à 7 h, l'état de la circulation est fluide sur les principales artères du réseau municipal.



Pour connaître l'état de la circulation sur les autoroutes, consultez @Qc511_QcLevis pic.twitter.com/yV0sNkIDok — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) August 9, 2021

# levisppl | État de la circulation sur le territoire de la Ville de Lévis en ce moment!



Pour l'état de la circulation sur les autoroutes, consultez le @ Qc511_QcLevis pic.twitter.com/B5GZJOdmnO — Service de police de Lévis (@SPVLpolice) August 9, 2021

