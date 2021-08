Un Québécois dans le clip de Lil Nas X

Après Cher, Nicki Minaj, Lady Gaga et Taylor Swift, c’est au tour de Lil Nas X de faire appel à Daniel Dory. Le danseur québécois apparaît dans le vidéoclip de la chanson Industry Baby, vu à 70 millions de reprises depuis sa mise en ligne, il y a deux semaines.

« Déjà ? Ben voyons », s’exclame Daniel Dory lorsqu’on lui indique le nombre de clics affichés au compteur.

Visiblement, le danseur ne s’attendait pas à ce que ces images deviennent virales aussi rapidement, se répandant comme une traînée de poudre sur le web au cours des deux dernières semaines.

« Mais les gens sont vraiment fascinés par ce que Lil Nas X fait. Tout ce qu’il fait est iconique, comme Lady Gaga dans les années 2000. C’était certain que ça allait marcher. Mais je ne me doutais pas que ce serait aussi rapide », dit-il.

Tourné en quatre jours dans une ancienne prison de Los Angeles, le mois dernier, le clip d’Industry Baby a employé en tout 20 danseurs pour ses impressionnantes chorégraphies, déployées tantôt dans les douches communes, tantôt dans la cour extérieure, au crépuscule.

À l’instar du chanteur, ils sont tous issus de la communauté LGBTQ.

« C’est symbolique. Et c’est important. Lil Nas X révolutionne les choses en ce moment pour la communauté queer. Je pense aux plus jeunes qui sont encore dans le placard et je me dis que ça ne peut qu’être inspirant. J’aurais aimé voir un artiste comme lui quand j’étais plus jeune. Je sais que ça aurait fait une différence », indique Daniel Dory.

Deuxième collaboration

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première collaboration entre Lil Nas X et Daniel Dory, qui avaient partagé la scène des BET Awards, toujours à Los Angeles, le mois précédent.

La performance sulfureuse a fait couler beaucoup d’encre en raison du baiser langoureux échangé entre le chanteur et un autre danseur lors des dernières mesures de Montero (Call Me By Your Name).

« Tout ça, ça lui passe six pieds par-dessus la tête. Il est confiant, il est entièrement à l’aise avec qui il est. C’est ce que j’aime de lui. Il va toujours continuer de faire ce qu’il veut, de repousser les barrières en dépit des commentaires négatifs. Ça ne l’atteint pas », raconte Daniel Dory.

Retour à la normale

Établi à Los Angeles depuis près d’une décennie, le danseur remarque que l’industrie du divertissement américain commence à se remettre sur pied après plus d’un an de paralysie en raison de la pandémie.

Outre ses récents contrats aux côtés de Lil Nas X, le Québécois a également été engagé pour la finale de la populaire émission RuPaul’s Drag Race, diffusée plus tôt cet été. On a ainsi pu le voir danser aux côtés de l’animatrice, puis des quatre finalistes, nommément Rosé, Kandy Muse, Gottmik et l’éventuelle gagnante, Symone.