Une épidémie de rage

Vous avez lu le reportage de mon confrère Jonathan Tremblay, samedi ?

Il nous racontait ce qu’il a vécu après avoir travaillé comme signaleur sur des chantiers de construction pendant huit jours.

Insultes, menaces, crachats, automobilistes qui foncent à toute vitesse sur des signaleurs sous prétexte qu’ils sont pressés.

Fou raide.

LA JUNGLE

Je ne sais pas ce qui se passe, est-ce à cause de la pandémie qui n’en finit pas de finir, toujours est-il qu’il règne un drôle de climat, ces temps-ci.

Les gens sont à cran. À boutte.

On sent qu’il y a de l’électricité dans l’air, un climat de tension, d’agressivité, comme si l’on était à deux doigts d’une émeute.

Tenez, samedi soir, je suis allé au Cinéma Guzzo du Marché Central voir le dernier OSS 117.

Après le film, vers 22 h, on voulait aller manger au resto d’à côté, mais il y avait une drôle d’atmosphère, plein de gens suspects qui flânaient, des regards de travers, bref, je ne le sentais pas, comme on dit.

Même mon fils m’a demandé d’aller manger ailleurs.

Deux heures après, il y a eu une fusillade avec deux blessés.

Quand j’ai lu ça, hier matin, je n’ai pas été surpris deux secondes.

Comme le conseille le journaliste américain Malcolm Gladwell dans son best-seller La force de l’intuition : comment réfléchir sans y penser, je me suis fié à mon instinct, et j’ai bien fait.

J’ai senti le danger, et j’ai sacré le camp.

La vie en ville va nous demander de plus en plus de développer ce genre de réflexe.

D’ouvrir notre « troisième œil ».

SUR UN VOLCAN

La dernière fois que j’ai senti un climat aussi volatile, c’était dans les années 70.

Grèves, crise du pétrole, tensions sociales, manifs, hausse de la criminalité, FLQ – on avait l’impression de vivre sur un volcan sur le point d’exploser.

C’est à ce moment-là que le réalisateur américain Sidney Lumet a réalisé son chef-d’œuvre, Network, avec ce journaliste hystérique (ancêtre des gourous complotistes qui pullulent aujourd’hui sur internet) qui demandait à ses auditeurs de sortir sur leur balcon et de hurler : « I’m mad as hell, and I’m not gonna take it anymore ! »

Au Québec, les Québécois faisaient la queue pour voir Bingo (1974), Parlez-nous d’amour (1976) et Panique (1977), trois films-choc de Jean-Claude Lord qui affirmaient que la police, la politique, le monde du showbiz et les corporations étaient gangrénés par la corruption, l’avarice et le cynisme.

Bref, tout était pourri.

Il fallait prendre le système et le virer à l’envers.

COLLÉS AU PLAFOND

Ce qu’il y a de nouveau, dans la crise morale qui est en train de défaire lentement mais sûrement le tissu social, ces temps-ci, est qu’on ne s’en prend pas qu’aux figures d’autorité, mais encore aux infirmières, aux signaleurs, aux chauffeurs d’autobus et aux commis d’épicerie !

Sur les réseaux sociaux, qui étaient censés nous rapprocher, c’est carrément l’asile. C’est à qui vomira le plus d’insultes.

Et tant à droite qu’à gauche, les coucous prennent de plus en plus de place.

Vivement la fin de la pandémie, qu’on réapprenne à respirer par le nez !