Variant Delta: comment protéger les enfants lors de la rentrée?

La montée du variant Delta, qui semble s’attaquer davantage aux enfants, jette de l’ombre sur la rentrée scolaire qui aura lieu dans moins d’un mois.

• À lire aussi: Rentrée scolaire: le masque obligatoire encore cet automne?

• À lire aussi: Passeport vaccinal: les modalités dévoilées demain

Plusieurs experts s’inquiètent de l’impact du variant, plus contagieux, sur les enfants et prônent pour la mise en place de mesures afin d’éviter le pire.

«Ça nous inquiète beaucoup la rentrée scolaire et le pic de cas. Et pas juste ça. Tous les autres virus et tout le monde qui aura peur d'avoir le virus, il va y avoir une plus grande affluence aux urgences», craint le Dr Antonio D’Angelo, chef de l’urgence au CHU Sainte-Justine.

«Jusqu’à maintenant, on a vu que le virus n’a pas été très malin pour les enfants, mais ça pourrait changer avec le temps. Si le virus reste dans ce bassin-là, ça risque de muter aussi dans ce bassin-là et peut-être se modifier pour être plus agressif», ajoute-t-il en entrvue à LCN.

Il faudra donc que le gouvernement et la population mettent en place différentes mesures afin de les protéger, croient des médecins.

Vaccination

Divers spécialistes à travers le monde, dont le Dr Anthony Fauci, soutiennent que la quatrième vague est celle des non-vaccinés.

Or, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent recevoir de vaccin contre la COVID-19 puisqu’ils n’ont pas été homologués pour cette tranche d’âge.

L’immunité collective, obtenue lorsqu’un pourcentage suffisant de la population est vacciné, pourrait aider à protéger les enfants.

Mais comme le variant Delta est beaucoup plus contagieux que le virus original, le pourcentage de personnes pleinement vaccinées requis est plus élevé que le taux de 75% initialement fixé par le gouvernement canadien.

«On l’a calculé avec une collègue ce matin, ça avoisinait 85% comme base nécessaire pour conférer une protection adéquate étant donné un haut niveau de contagiosité du virus», explique le Dr Amir Khadir, microbiologiste infectiologue.

Port du masque et ventilation

Outre l’utilisation du couvre-visage qui est recommandée dans les écoles, l’installation de capteurs de CO2 pour assurer la bonne ventilation des locaux est aussi importante, soutient Amir Khadir.

«Le ministre Roberge et le gouvernement avaient promis dès le mois de juin de lancer un appel d’offres pour doter toutes les écoles de capteurs de CO2», rappelle-t-il.

Le microbiologiste déplore cependant que les appels d’offres ne soient pas encore lancés.

«Il nous reste trois semaines avant la rentrée scolaire, il faut vraiment presser le pas, ça, c’est une mesure sur laquelle on peut agir», dit-il.