ROY, Aurélien



Au Centre de soins palliatifs Samuel de Champlain de Brossard, le 28 mars 2021, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédé M. Aurélien Roy, époux de dame Angéline Faucher, fils de feu Wilfrid Roy et de feu Marie-Anne Jacques. Autrefois de Tring-Jonction, il demeurait à Longueuil. Il était le frère de feu Blanche-Irène (feu Joseph Jacques), feu Lucia (feu Robert Gravel), feu Lorenzo (feu Marie-Rose Giguère, feu Lucienne Fortin), feu Valérien (feu Madeleine Labbé), feu Ovide (feu Gabrielle Labbé), feu Joseph (Lorraine Vallée), feu Louis-Philippe (feu Reine-Blanche Groleau), Rolande (feu Paul-Henri Groleau et Marcel (Jeanne-D'Arc Paré). Il était le beau-frère de Jean-Louis (Louise Loignon), Alfréda (Tancrède Labbé), Denyse Faucher et feu Lucille Faucher). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi, jour des funérailles, à compter de 13 h. La direction a été confiée à laVous pouvez aussi envoyer vos messages de condoléances sur le site web www.nouvellevie.ca