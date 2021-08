PELLETIER, Réal



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup, le 7 janvier 2021, est décédé à l'âge de 70 ans et 1 mois, M. Réal Pelletier, époux de Mme France Ouellet; fils de feu Mme Gertrude Dubé et de feu M. Michel-Gérard Pelletier. Il demeurait à Saint-Pascal, natif de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 14 h.au salon, suivie de la mise en niche au columbarium de Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse, France Ouellet; ses enfants : Amélie (Stéphane Tremblay), Yan (Karine Gagnon); ses petits-enfants : Derek et Ariel Tremblay, Emmy Pelletier; ses frères et sœurs : Alain (feu Line Moreau) (Rita Boilard), Réjean (Nicole Pelletier), Renée (feu Gilles Anctil), Sylvie (Léo Forget), Johanne, Marc (Huguette Lavoie), Régis (Nicole Laplante), Guy, Gilles-Noël; sa belle-sœur, Maryse et son beau-frère, Viateur (Nicole Girard); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Pelletier et Ouellet et ses ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe de La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB ainsi que le Dr Normand Gervais pour les excellents soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la