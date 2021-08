TÊTU-DION, Louisette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 19 juillet 2021, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Louisette Têtu-Dion, épouse de feu monsieur Jean-Paul Dion, fille de feu madame Paula Simard et de feu monsieur Maurice Têtu. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Caroline Côté), Christian (Nathalie Boiteau); ses petits-enfants : Stéphanie Dion (Terry Donovan), Nicolas Dion (Julie Desroches); sa belle-mère par alliance (feu Hélène Cloutier), ses frères et sœurs : Antoine Têtu, feu Suzanne Têtu (Raymond Laroche), feu Guy Têtu (feu Louise Gourdeau, Lise Nadeau), Richard Têtu (Carole Dupuis), Dominique Têtu (Mariette Sarrasin), Lucie Têtu (Michel Bibeau), Christine Têtu (Michel Dolembreu) et Martin Têtu; ses beaux-parents : feu Edmond Dion (feu Bertha Després); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu André Dion (Betty Adams), feu Raymond Dion (feu Michelle Lessard, feu Guy Dion (feu Marguerite Bilodeau), feu Ronald Dion (Lucienne Gagnon), feu Charlotte Dion (Michel Potvin), feu Ghislaine Dion, Murielle Dion (André Croteau), feu Suzanne Dion (feu Guy Massicotte), ses neveux, nièces, autres parents, ami(e)s, personnel et ami(e)s de la résidence le Jazz Lebourgneuf.Les membres de la famille recevront les condoléances de 8 h 30 à 10 h auL'inhumation se fera au Cimetière Saint-Charles après le service religieux, en présence de la famille. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5, tél. : 418-656-8711 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, tél. :1 888-939-3333.