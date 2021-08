CHABOT, Rose



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 août 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Rose Chabot, fille de feu Léonard Chabot et de feu Léa Laprise. Elle demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 13 h.Les cendres seront, par la suite, déposées au columbarium de la maison funéraire Roy et Rouleau Inc. Armagh.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel Bradette (Marie-Thérèse Nadeau), Stéphane Bradette (Karina Jolin), Caroline Bradette (Marc Vallière); ses petits-enfants : Maxime Bradette (Roselyne Godbout), Émilie Bradette (Hugues Vallières), Élyse Bradette (Danick Vallée), Alexandre Bradette (Jade Boucher), Tommy Bradette (Megann Côté), Marc-Antoine Godbout, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil : Hélène Chabot (feu Benoît Chamberland), Yolande Chabot (feu Clément Goulet), Gabrielle Chabot (Déziel Labrecque), feu François Chabot, Marie Chabot (feu Yvon Villeneuve), feu Wilfrid Chabot, Micheline Chabot (Gilbert Grenier), Gisèle Chabot (Viateur Thibeault), feu Gaétan Chabot, feu Jeannine Chabot, Jacques Chabot (Claude Tousignant) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CLSC de Bellechasse pour l'aide apportée ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec au site suivant : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/