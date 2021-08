ROUSSEAU, Monique



Au Centre hospitalier Chauveau, le 24 juillet 2021, à l'âge de 71 ans et 6 mois, est décédée madame Monique Rousseau, épouse de monsieur Gratien Sénéchal, fille de feu madame Marie-Rose St-Laurent et de feu monsieur Camille Rousseau. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Yanick et Andrée-Ann (Sébastien Roy); ses petits-enfants : Enzo et Charlie; ses frères et sœurs : Colette (Jacques Martineau), Yvon (Gemma Paquet), Claude (Diane Lessard), feu Carole (Jean-Benoît Cantin) et Françoise (Guy Langevin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lauraine Sénéchal (Sylvio Labrie), Marjolaine Sénéchal (Jean-Guy Pouliot), Flore Sénéchal (Claude Beaudoin) et Chantal Sénéchal (feu Raymond Hamel); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amies dont ses grandes amies : Hélène Juneau, Ginette Fournier et Colette Lessard ainsi que sa gang de 6. Remerciement spécial au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.