Ève Côté surmonte sa peur de «Roast Battle»

Ève Côté avait toujours refusé de participer à «Roast Battle : le grand duel», émission la plus regardée de la chaîne Z, dans laquelle des humoristes se bombardent de blagues assassines pour déstabiliser leur adversaire. En devenant l’animatrice pour la quatrième saison, en remplacement d’Alexandre Barrette, lui convenait mieux. Quoique...

«On dirait que je ne suis pas équipée pour me faire "blaster" ainsi, blague Ève pour expliquer son refus récurrent de tenter l’expérience "Roast Battle". L’animation me semblait plus facile... mais je n’avais pas réalisé que l’animateur se faisait un peu taquiner un peu, aussi (rires). Je vais donc exploiter une nouvelle facette de ma personnalité, Ève la baveuse et la non susceptible! Ça sera peut-être une thérapie en même temps...»

Sans méchanceté

En fait, Ève Côté sera très présente à Z dans la prochaine année, car en plus de piloter «Roast Battle» l’hiver prochain, elle sera également narratrice, avec Richardson Zéphir, du «Punch Club», joute d’improvisation s’inspirant de la ligue du même nom, calquée sur les compétitions de rap et de lutte.

En ondes le 25 août, le «Punch Club» opposera en mouture un-contre-un des talents de l’humour et du jeu comme Virginie Fortin, Marie-Soleil Dion, Mehdi Bousaidan, Vincent Bolduc et André Robitaille. Tandis qu’à «Roast Battle», de nouveaux comiques tels Martin Vachon et Coco Belliveau, et Marylène Gendron et Alex Roy, pour ne nommer que ces tandems, s’affronteront sous l’œil sans pitié des juges Mike Ward, Sébastien Dubé et un collaborateur invité (Jean-François Mercier, Cathy Gauthier, Rita Baga, Christine Morency, Yves P. Pelletier, etc).

Elle qu’on connaît la langue bien pendue, notamment sur scène avec son duo Les Grandes Crues et à la radio (on l’entend actuellement à CKOI), Ève Côté assume son franc-parler et utilise un baromètre bien à elle pour évaluer si un gag frappe trop fort.

«Si je suis capable de le dire en pleine face de la personne, c’est mon barème.

Dans un contexte comme "Roast Battle", les gens savent bien que c’est juste un jeu, et qu’on sort de là en se serrant la main. Personne n’est là pour se faire de la peine et se faire des ennemis», mentionne-t-elle en précisant que «quelques petits froids» ont jalonné l’histoire de «Roast Battle» en coulisses au fil des ans, toutefois sans grandes conséquences.

À l’aise en télé

Sortie de l’École nationale de l’humour en 2014, Ève Côté espérait faire de la télévision «à long terme», mais souhaitait se consacrer aux spectacles en salle dans l’immédiat. Depuis, ses apparitions au petit écran se sont multipliées («À table avec mon ex», «On va se le dire», «Sucré Salé», «Comment tu t’appelles?») et la jeune femme se dit de plus en plus en l’aise avec la lourde mécanique de la télévision.

«Maintenant, quand j’arrive, je ne vois plus juste les "kodaks", image-t-elle. Au début, c’est impressionnant! Puis, tu te lies d’amitié avec les techniciens, et ça finit par aller tout seul. Je laisse ça aller et je m’amuse là-dedans. J’aurais aussi envie de développer mon propre concept télé... dès que j’ai 15 minutes pour m’asseoir!»

Ève Côté et Marie-Lyne Joncas poursuivent la tournée «Su’l gros vin», des Grandes Crues, et Ève travaille aussi à son premier «one woman show», qu’elle lancera sous la bannière Juste pour rire en 2023. On verra le «Punch Club» le mercredi, à 20 h, à Z, dès le 25 août, et «Roast Battle» à l’hiver 2022.