Il faut avoir la sagesse de se séparer de ce qui nous nuit

À celui ou celle qui se plaignait ce matin de l’influence négative des réseaux sociaux sur son état mental et qui se demandait quoi faire pour y remédier, je trouve que vous avez mis les gros points sur les « i ». À telle enseigne que je me suis moi-même reconnue dans cette personne qui est incapable de cesser de se laisser envahir par les trolls de Facebook et qui cherche un moyen de se faire moins mal avec tout ce qui s’y dit de mauvais.

La comparaison que vous faites avec les accros à la drogue, à l’alcool ou à la cigarette, m’a donné la pleine mesure de ma responsabilité d’y rester accrochée. Si je souhaitais me faire du bien, il me fallait entamer un sevrage. Eh bien, je m’y suis mise, Louise. Le début fut difficile, car je me sentais seule au monde. Mais une semaine plus tard, je sens déjà un calme s’installer en moi. Merci du conseil !

A-M.

C’est vous qui avez tout le mérite d’avoir identifié votre problème et entrepris de le résoudre. Bonne chance pour la suite !