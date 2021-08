Intégration des femmes dans l’industrie de la construction : candidates recherchées

Après trois années à accompagner des femmes immigrantes à la recherche d’un emploi dans le domaine de la construction, Les Elles de la construction a décidé d’offrir ses services à toutes les femmes.

«Nouveauté cette année, le programme n'est plus réservé seulement aux femmes issues de l'immigration mais bien à TOUTES les femmes professionnelles (citoyenne ou résidente permanente) de la province de Québec», a annoncé l’organisme, mardi, en soulignant qu’il était actuellement à la recherche de candidates.

Le programme «Accompagnement vers un emploi» des Elles de la construction s’adresse aux femmes ayant déjà une formation dans un domaine spécialisé de la construction, et qui désirent intégrer cette industrie majoritairement masculine, ou qui cherchent à obtenir un meilleur emploi.

L’accompagnement est d’une durée d’une année au cours de laquelle divers ateliers sont offerts aux participantes.

«L'an passé, en pleine pandémie, toutes les candidates du programme ont pu atteindre leurs objectifs et trouver l'emploi qui leur convenait le mieux, notre approche personnalisée et humaine fait la différence dans l'accompagnement des femmes, a indiqué Myriam St-Pierre, directrice générale des Elles de la construction. Bien connaître et comprendre le marché de l'emploi en construction au Québec est un véritable enjeu pour l'insertion.»